Tornei Online 17 Ottobre. Vediamo i risultati dei tornei domenicali sulle altre poker room in Italia, ad iniziare da iPoker dove abbiamo delvecchio2001 chipleader al Explosive Sunday. Al Super Sunday Andreacigna è sempre in corsa. Colpaccio di Dormopoco1 al Sunday Special delle XL Autumn su 888poker. P1er1no trionfa su Partypoker.

Tornei Online 17 Ottobre: delvecchio2001 chipleader al Explosive Sunday

Partiamo come sempre dal day1 del Explosive Sunday di iPoker. Il garantito da 40K è già stato superato grazie a 515 entries che hanno portato il prizepool a €46.865, ma come sempre le registrazioni rimangono aperte fino al inizio del final day di oggi dove si ripartirà con delvecchio2001 chipleader.

Tornei Online 17 Ottobre: giuseandri00 comanda il Super Sunday. Sempre in corsa anche Andreacigna

Su Peoples Poker si è completato col day1 del Super Sunday che ha di poco superato il garantito da €12.500 grazie a 142 iscritti. Al comando c’è giuseandri00 che domina sui 63 players left che si ritroveranno questa sera, e tra loro c’è lo strepitoso Andrea “Andreacigna” Pini che ha vinto questo torneo qualche settimana fa, e che curiosamente riprenderà dal 11° posto nel chipcount per questo final day, proprio come gli succederà per il final day di questa sera sul torneo più importante, il Sunday Special di Pokerstars di cui abbiamo parlato qui.

Tornei Online 17 Ottobre: Dormopoco1 vince il Sunday Special di 888

Passiamo ad un altro Sunday Special, l’evento #20 del XL Autumn su 888poker che ha visto la partecipazione di 173 giocatori a darsi battaglia per 25K di montepremi complessivo. Prima moneta da €5.437 che finisce nelle tasche di Dormopoco1, giocatore non nuovo a bei colpi su questa pokerroom.

The Master PKO su Partypoker, vince P1er1no

Chiudiamo con Partypoker e il suo domenicale, il The Master PKO che viene vinto da P1er1no che incassa un totale di un totale di 2.198 euro, lasciandone €1.187 a scendiunpoco, che scende un poco anche di premio. A completare il podio c’è il regiular v0gelfAlle_ per quasi €800 complessivi.