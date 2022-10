Poker Online MTT 18 ottobre 2022, il regular gerryilprinc vince il Sunday Special. Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio trionfa al Bounty Builder, Stdominique02 al Night On Stars e B3tter_RuN al Rollercoaster. Back to back al Need For Speed per Riccardo “CrazyRich85” Basso (in foto) e leaderdd fa doppio runner up, questo il lunedì su Pokerstars.

Poker Online MTT 18 ottobre 2022:: il regular gerryilprinc trionfa al Sunday Special

E’ andato in archivio il domenicale più ricco di Pokerstars, il Sunday Special che al final day riprendeva con 117 players left e la vittoria è andata al regular gerryilprinc che senza nessun deal si porta a casa la ricca prima moneta da €16.784 dopo aver battuto lahami934 che si accontenta di €11.963. Completa il podio Offgiuls per €8.528.

Poker Online MTT 18 ottobre 2022: Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio vince il Bounty Builder

Iniziamo il lunedì dall’Afternoon on Stars che questa volta richiama 174 giocatori e la vittoria va a dinamopinz38 per €1.492. In 2° posizione di ferma mattiauvi1988, completa il podio agosto06.

Vittoria eccellente anche al Bounty Builder dove prevale Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio per €2.659+€3.308. Al 2° posto un altro nick name noto, MeLLowYeLL0w. Da segnalare B3tter_RuN in 8° posizione, e che ritroveremo anche più avanti.

Poker Online MTT 18 ottobre 2022: Night on Stars per Stdominique02

Veniamo al Night on Stars con 714 entries per €64.260 di prize pool. Il migliore è Stdominique02 che incassa €9.253 dopo un deal con leaderdd al quale vanno €8.544. Sul podio anche XJAGUAROX davanti a ZippoMullinsss. Piazzamento al 6° posto anche per Ettore “pro-fumato87” Esposito.

B3tter_RuN vince il Rollercoaster. Riccardo “CrazyRich85” Basso vince il Need For Speed

Al Rollercoaster ritroviamo B3tter_RuN che mette in fila un field da 219 giocatori e incassa €1.567+€2.811 dopo aver battuto anche qui leaderdd, abbonato ai 2° posti. In 3° posizione completa il podio VaiSempreTu.

Passiamo al Need For Speed vinto da Riccardo “CrazyRich85” Basso. No, non si tratta di un refuso, nemmeno di un errore, il regular di PS è riuscito a vincere il turbo della notte per due giornate di fila. Questa volta Basso ha battuto un field da 98 giocatori, incassando la prima moneta da €2.094 e lasciando €1.540 per il secondo posto di LonelyBoy99 e €1.132 per incognita93 al 3° posto.