Tornei Poker Online 25 Ottobre 2022. Vediamo come si sono conclusi i tornei domenicali su iPoker e su People’s Poker ma anche i risultati dei tornei del lunedì più ricchi sulle varie poker room italiane.

Le conclusioni dei domenicali su iPoker e People’s

L’Explosive Sunday di iPoker ha chiuso con 639 iscritti che hanno formato un montepremi complessivo di €58.149. La vittoria è andata a DMTAlien per €4.579 + €4.543 dopo aver superato france741 all’head up finale.

Si è concluso anche l’altro domenicale, il Super Sunday di People’s Poker che alla fine è stato vinto da splinterrrr per 2.942 euro di prima moneta, unico capace di mettere alle spalle assopoker123 che aveva già chiuso anche il day1 al comando del chipcount, ma che è stato fregato all’ultimo. Per il runner up ci sono comunque €2,100 di premio mentre a completare il podio c’è jlabatamm per 1.510 euro.

Tornei Poker Online 25 Ottobre 2022: i tornei del lunedì

Ritorniamo velocemente su iPoker dove la settimana inizia col Lunedì Deep da €12.500 garantiti, un montepremi salito a €16.139 grazie a 917 entries, e il migliore è BEN191 al quale vanno più di 3K di prima moneta dopo aver superato BRAAZIL.

Su 888poker c’è il Colpo Grosso del lunedì con 60 entries e un prizepool da €9.100. La vittoria va ad italianboy18 su ILMATTO1 (i due si sono accordati, al vincitore sono andati €2.519, al runner up €2.349), poi abbiamo il regular ._Eiffel_. a completare il podio. Approposito di regular, ancora a segno Blissey94 che chiude al 6° posto incassando altri €500, un giorno dopo la vittoria del domenicale di 888.