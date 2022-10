Poker Online MTT 26 Ottobre 2022. Martedì che premia bobofolle al NoS, ma il giocatore del momento è Nitr07 che un giorno dopo il successo al Night on Stars del lunedì, al martedì porta a casa anche il Bounty Builder. Continuano ad arrivare con costanza anche dark side798 e Andreacigna.

Poker Online MTT 26 Ottobre 2022: ancora Nitr07

204 entries all’Afternoon on Stars, il torneo del pomeriggio che mette in palio €9.180 di prizepool La fetta grossa va a w.novellino che incassa €755 di prima moneta + €1.434 di taglie. Si ferma in 2° posizione umberto2396, poi abbiamo sangomio88 a completare il podio.

Momento fantastico di Nitr07 che vinceva il NoS del lunedì, e il giorno dopo ha replicato incassando altri €1,795+€2.329 con la vittoria del Bounty Builder su 551 entries. In 2° posizione si ferma la cont.SERBELLONI che incassa in tutto circa 2K, mentre a completare il podio c’è stammchinevuai, davanti ad un altro regular, TopDogg2.0.

Night on Stars per bobofolle

Passiamo al torneo più ricco della giornata, il Night on Stars che mette in palio €41.040 grazie a 456 iscritti e il migliore è bobofolle al quale vanno €2.998+€4.692. Il runner up sguaratovic incassa €2.997+€1.268. In 3° posizione abbiamo Propodave. Da segnalare i piazzamenti di TomDilly e di Romauro96 in 6° e 7° posizione. Dopo il grande colpo al Monday Jackpot, dark side798 cerca di replicare anche al NoS del giorno dopo, ma si ferma in 10° posizione.

Poker Online MTT 26 Ottobre 2022: gli ultimi tornei della notte

Il Rollercoaster richiama 167 giocatori per circa 15K di prizepool. Vittoria da €1.245+€2.247 per sciuock che batte Excles1oR all’head up finale, poi abbiamo amerigoosan a completare il podio davanti all’immancabile Andreacigna.

Andreacigna è protagonista anche al Need For Speed che lo vede chiudere in 3° posizione dietro a barcia961 e al vincitore, joddo221187 che mette in fila un field di 86 giocatori ed incassa €777+€1.212. Come al solito tanti regular piazzati, come IMuCkTheNut in 4° posizione, e dietro di lui ancora dark side798 e stammchinevuai.