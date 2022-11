Poker Online MTT 21 novembre 2022, i risultati di venerdì e sabato alle ICOOP, oltre ovviamente agli ultimi aggiornamenti di domenica su Pokerstars con il ricco CHAMPIONSHIP MAIN dove troviamo pepevone85 chipleader al termine del day1.

Le vincite più importanti di venerdì e sabato, ancora un centro per This is soo2019

Facciamo come sempre un passo indietro andando a vedere i risultati dei tornei ICOOP di Pokerstars del venerdì. Momento magico per This is soo2019 che aveva chiuso il giovedì vincendo l’ultimo torneo in programma, e apre la giornata dopo vincendo il primo, l’evento #115 Daily Fifthy per €5.586 su Capodoglio75 ed ArmandoSpina.

Anche al torneo più ricco, l’evento #116 The Colosseum, vince un nick name noto, quello di gerryilprinc che incassa €3.748 di prima moneta + €4.059 di taglie.

L’evento #121 The Colosseum del sabato va invece a T-palleggio che incassa la prima moneta da €7,690 dopo un deal con tanuzz8. Sul gradino basso del podio c’è Donato “whitediabolic” De Bonis.

Poker Online MTT 21 novembre 2022: i primi tornei domenicali

Passiamo all’evento #125 Sunday Starter che ha richiamato 2.886 giocatori per un ricco prizepool che si avvicina ai 130K. La vittoria da €7.656+€6.087 va a lorz1995 che batte crysale10 all’head up finale.

9.486 giocatori iscritti all’evento #126 CHAMPIONSHIP LOW dove zitto zitto è SolidSnake644 a mettere in fila questo field enorme incassando €4.798+€2.564, niente male per un torneo dal buy-in di €10, visto che al vincitore va anche un pacchetto completo per il prossimo EPT Praga.

Poker Online MTT 21 novembre 2022: pepevone85 chipleader al CHAMPIONSHIP MAIN

L’evento #127 CHAMPIONSHIP MAIN è ovviamente il più atteso e giocato su due giornate. Al Day1 abbiamo 2.126 entries che spingono il montepremi a €239.175 con 391 ITM. La bolla è già scoppiata visto che abbiamo 239 players left che si ritroveranno lunedì sera per giocarsi una prima moneta da €14.500 più le ricche taglie. Al momento comanda pepevone85 con quasi 3 milioni in chips. In top-10 anche BetterCallSax e RaydenArtist. Attenzione anche ad AA-GIANLU-AA e Fabio “backdoorAK” Peluso entrambi nella top-20.

Si è invece completate l’evento #128 Gigantic Stake con 2.625 iscritti. Il migliore è risultato Genny1998186. In 2° posizione Playerwin91 davanti a fattoinshuttle che completa il podio davanti al regular kumas55.

Poker Online MTT 21 novembre 2022: gli ultimi tornei del giorno

Passiamo all’evento #129 The Speedy con 2.398 iscritti e vittoria per L0veThisGame che incassa in tutto poco più di 2K dopo aver superato PeppeSai al testa a testa finale.

L’evento #130 Action Twenty è roba di MATDOCTOR per €1.598+€906. In 2° posizione Mrs.Benz220, completa il podio Pilorosso75.

Evento #131 Final Shot per pietroc98 che fa davvero il colpo finale incassando €2.862+€2.398. In 2° posizione si ferma sapy000, completa il podio xbb0907 davanti a Zibbibboshock98 che si conferma in un ottimo periodo.