Tornei Poker Online 22 novembre 2022. Nottata di grandi repliche visto che i due domenicali che si sono conclusi col final day del lunedì hanno riportato vincitori che si erano già affermati in passato nei rispettivi tornei, daikokuten27 all’Explosive di iPoker e QueSbattiiii al domenicale di People’s Poker.

Tornei Poker Online 22 novembre 2022: QueSbattiiii e daikokuten27 tornano a vincere

Oggi iniziamo dal Super Sunday di People’s Poker dove torna a fare la voce grossa il regular QueSbattiiii che incassa la prima moneta da €3.107 mentre per il runner up 07Mart2021 ci sono €2.218 di premio. In 3° posizione troviamo enigma10 per €1.595. Niente da fare per il regular cipromcfly che aveva chiuso chipleader ieri al termine del day1, ma non è andato oltre il 7° posto.

Passiamo al Explosive Sunday PKO di iPoker, l’altro domenicale che si è chiuso col final day del lunedì sera. Il torneo ha registrato 925 giocatori per un montepremi complessivo di €84.175. La vittoria è andata a daikokuten27 che non è nuovo ad imprese del genere. Aveva già vinto il domenicale di iPoker 3 anni fa. Questa volta per il vincitore ci sono €6.505 di prima moneta + €5.720 di taglie.

Colpo Grosso a SeRaisiVasco. P1er1no vince il The Gladiator

Vediamo velocemente anche i tornei più importanti del lunedì sera sulle altre poker room. Su 888poker si sono conclusi i KO Games domenica, ma come ogni lunedì è andato in scena il Colpo Grosso con 57 iscritti a darsi battaglia per un garantito da €7.500 anche questa volta non superato, con 888 che si conferma di grandissimo valore come overall nei tornei. Se ne stanno accorgendo anche i regular, e proprio un nickname noto va a vincere il torneo. SeRaisiVasco incassa la prima moneta da €3.005 su The_cilhoT. Approposito di regular, piazzamenti anche per Gullnuts8, quartuno ed ._Eiffell_.

Su Partypoker in 60 si sono ritrovati al The Gladiator con 2K garantiti. Il migliore è stato P1er1no, un altro nickname che abbiamo già incontrato vincente nel passato dei nostri report quotidiani. Al vincitore vanno €378+€488 mentre per il runner up TopGoggg ci sono €378+€169. Completa il podio un altro nickname noto, v0gelfAlle.