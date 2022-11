Tornei Poker Online 28 novembre 2022. P1er1no torna a vincere su Partypoker mentre su 888poker il Colpo Grosso va a MKT9990. Vediamo anche come sono andati i day1 dei domenicali su iPoker e People’s Poker.

Tornei Poker Online 28 novembre 2022: day1 dei domenicali su iPoker e People’s

Iniziamo come sempre con i tornei che si svolgono su due giorni. Su iPoker l’Explosive Sunday ha richiamato 866 giocatori ma la registrazione tardiva rimane aperta. Al momento 324 players left si ritroveranno questa sera con SVsonia1958 in testa al chipcount. La bolla è ancora lontana visti i 126 ITM, e domani scopriremo chi avrà vinto questo ricco torneo in cui troviamo anche il regular alegunz466 tra i primi del chipcount.

Su People’s Poker 138 iscritti al Super Sunday con 50 players left ma solo 23 andranno ITM. In testa al chip count alep118, unico sopra le 300K che stacca nettamente il secondo in classifica, real59 con 231K.

Tornei Poker Online 28 novembre 2022: Colpo Grosso per MKT9990

Passiamo su 888poker dove si è concluso in giornata il domenicale Colpo Grosso che con 146 giocatori iscritti questa volta supera di poco il garantito da 20K (€20.200). In premio a 24, il migliore è MKT9990 che incassa la prima moneta da €4.393 davanti al regular tostovip che riesce sempre a mettersi in mostra su 888 e porta a casa €3.131 di premio.

P1er1no vince il The Master PKO

Chiudiamo su Partypoker dove il The Master PKO viene vinto da un altro regular, P1er1no che nell’ultimo periodo è andato forte su Party. Basti pensare lunedì scorso aveva vinto anche il The Gladiator.