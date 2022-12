Poker Online MTT 1 Dicembre 2022. I risultati dei tornei su Pokerstars al mercoledì, col Night on Stars che non supera il garantito da 40K, ma si conferma il torneo più ricco e vale una prima moneta superiore a €6.000 vinta da HunterWolf92.

Poker Online MTT 1 Dicembre 2022: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo come sempre dal Afternoon on Stars che con i suoi 223 entries produce un montepremi da €10.035. La vittoria vale €1.840 e finisce nelle tasche di NelChill che batte masstavcen al heads uè finale.

FORSAK3N_86 porta a casa invece €1.844 di prima moneta + €2.148 di taglie grazie alla vittoria del Bounty Builder sul Regular Jaloseis e poi c’è puntino99 a completare ol podio davanti a prinelatn.

Poker Online MTT 1 Dicembre 2022: Night on Stars per HunterWolf92

HunterWolf92 trionfa al Night on Stars, il torneo più ricco della serata su Pokerstars, anche se con 432 iscritti non supera il garantito da 40K. Per il vincitore c’è la prima moneta piena da €6.809 mentre in 2° posizione Run1tNic3 si deve accontentare di poco meno di 5K. Completa il podio zavorra1 per €3.669. Piazzamento per John Bred in 6° posizione dopo che appena 2 giorni fa chiudeva 2° al Sunday Special.

Il nuovo Colossal Stack richiama altri 1.790 giocatori in lotta per un prizepool da €32.220. La vittoria va a robbberto92 che incassa €3.579 dopo un deal con ilcorsaro77 e AllaCass4.

Rollercoaster a losqualo91, misterbet700 vince il Need For Speed

Passiamo al Rollercoaster vinto da losqualo91 che ha la meglio su un Field di 152 giocatori. Il runner up è WrongMate davanti al Regular raffa_N5. Approposito di Regular, piazzamenti anche per pepprouc e davidecalva rispettivamente al 5° e 6° posto, poi ci sono loretop12, IwasRickyKaka90 e cont.SERBELLONI in fila dal 8° al 10° posto.

La nottata viene chiusa come al solito dal Need For Speed che però richiama solo 66 giocatori, il migliore dei quali è misterbet700 che incassa la prima moneta da €1.745 mentre per il runner up STRATEGA_N_1 ci sono €1.168. Da segnalare i piazzamenti di IFOLDACES4U e Biri07501 in 4° e 5° posizione.