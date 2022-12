Tornei Poker Online 5 dicembre 2022, per la seconda domenica di fila il The Master PKO, domenicale di Partypoker, viene vinto da P1er1no. Successo di pepperancor al Colpo Grosso di 888; plzfold chipleader al ricco iPokerRoyal mentre 79merolino79 comanda il day1 del domenicale su People’s Poker.

Tornei Poker Online 5 dicembre 2022: i domenicali su iPoker e People’s Poker

Iniziamo da iPoker e dall’evento #4 iPokerRoyal che garantiva 100K di prizepool. Il montepremi è già arrivato a €112.050 grazie a 498 iscritti, e le registrazioni tardive rimangono aperte. Intanto in 332 hanno passato la prima giornata ma solo 81 andranno a premio. Al comando del chipcount troviamo plzfold.

Da concludere anche il Super Sunday di People’s Poker che richiama 133 giocatori in lotta per un montepremi da €12.500. Il chipleader è 79merolino79, al comando sui 46 players left, ma solo in 23 andranno a premio ITM. Attenzione ai regular supercamoz e ifold4c3su rispettivamente al 4° e al 8° posto.

Tornei Poker Online 5 dicembre 2022: Colpo Grosso per pepperancor

Passiamo su 888poker dove pepperancor ha portato a casa 4.262 euro dopo un accordo col regular Blissey94 che porta a casa 3.187 euro col 2° posto al Colpo Grosso che ha richiamato 139 giocatori per 20K garantiti.

The Master PKO: vince ancora P1er1no

Straordinario P1er1no che vince l’ennesimo torneo delle ultime settimane su Partypoker. Questa volta torna a vincere il domenicale, il The Master PKO, per la seconda settimana di fila, e la settimana precedente aveva vinto anche il The Gladiator del lunedì. Un rendimento davvero incredibile che gli ha permesso di incassare altri 1.702 euro totali battendo la concorrenza di 59 giocatori.