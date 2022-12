Poker Online MTT 7 Dicembre 2022. I risultati dei tornei su Pokerstars del martedì col torneo più ricco, il Night on Stars, vinto da Eka2811. Tanti soldi in palio anche al Colossal Stack vinto da peppiskio. Successi anche per castry90 (che batte un aleorsi98 in grande forma), 3alexei3, IwasRickyKaka90 e VISPETTO2.

Poker Online MTT 7 Dicembre 2022: i primi tornei del martedì

Iniziamo dall’Afternoon on Stars del pomeriggio dove aleorsi98 si conferma in grande forma chiudendo come runner up, come ieri al Sunday Special. Questa volta la vittoria gli scivola all’heads up finale contro castry90 che incassa €859 di prima moneta + €1.442 di taglie.

Al Bounty Builder abbiamo 630 iscritti in lotta per un prizepool da €28.350. La vittoria va a 3alexei3 che batte RenatoINT al testa a testa finale. Per il campione ci sono €1.996 di prima moneta e la bellezza di €3.017 taglie.

Night on Stars per Eka2811, peppiskio vince un ricco Colossal Stack

Passiamo al torneo più ricco, il Night on Stars che richiama 521 entries per un montepremi da €46.890. La vittoria da €3.405+€3.825 va a Eka2811 che supera Melella8989 al testa a testa finale. Sul gradino basso del podio garzelli davanti al regular fsusct.

Con 2.578 il Colossal Stack quasi supera il NoS come prizepool €46.404) e qui la vittoria vale €2.863+€1.553 e premia peppiskio su valter131.

Poker Online MTT 7 Dicembre 2022: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo la vittoria del regular IwasRickyKaka90 che incassa €1.094+€2.036. In 2° posizione si ferma giopennnix poi c’è loretop12 a completare il podio. Riconosciamo anche i piazzamenti dal 5° al 8° posto con SailonWave, miribale, cont.SERBELLONI e Vmetatarso.

Chiudiamo col Need For Speed un pò sotto tono martedì con 63 entries e il migliore risulta essere VISPETTO2 per €721+€1.019. In 2° posizione This is soo2019 poi c’è raffibiza a completare il podio davanti a sapy000. Anche qui ritroviamo i piazzamenti di miribale 5° e giopennix 8°. Ci sono anche INUOVIMOSTRI1 che chiude 9° qui e aveva fatto 9° anche al Rollercoaster precedente.