Poker Online MTT 19 Dicembre 2022, anche questo lunedì ci ritroviamo a parlare di un aleorsi98 scatenato nei domenicali di Pokerstars che questo weekend aveva in programma gli mtt Half Price, ovvero a prezzo dimezzato. Andiamo a vedere come sono andati i tornei pre-natalizi scontati da PS.

Poker Online MTT 19 Dicembre 2022: i primi tornei Hal Price della domenica

Iniziamo dal Sunday Starter Half Price che richiama 1.154 giocatori per poco meno di 8K di prizepool. Vittoria per ReFlexIF che incassa €1.179 dopo aver battuto lunad81 e MONDOTEATRO mentre ai piedi del podio riconosciamo onlyruss al 4° posto. E’ però col Sunday Warm Up che si inizia a fare sul serio con quasi 25K in palio grazie a 1.094 iscritti e la vittoria è di PRO_BUBBA777 per €1.610+€1.525. In 2° posizione ELGUA2O10 e poi abbiamo un altro regular al 3° posto, miribale.

Il Sunday Evening sfiora i 40K di montepremio grazie a 1.739 iscritti e la vittoria è di maxy18.F. che porta a casa una bella cifra, €5.645, mentre per il runner up natoil4lugli ci sono €4.023.

Non solo il mondiale, Messi vince anche il Sunday Bounty Builder

Passiamo al Sunday Blowout che in versione Half Price ha un buy-in popolare di €10 che ha richiamato ben 4.375 giocatori per un montepremi anche in questo caso vicino ai 40K. Il migliore è SculateCercasi che si merita €2.288 di prima moneta + €1.574 di taglie.

Giornata epica per l’Argentina di Messi che ha vinto il mondiale di calcio e un suo tifoso (evidentemente), il regular M3ssiD10s, mette in fila i 1.196 iscritti al Sunday Bounty Builder, incassando più di 2K complessivi.

Poker Online MTT 19 Dicembre 2022: doppio Colossal Stack

Prima del main event, vediamo velocemente anche il Sunday Colossal Stack che ha visto la presenza di 2.526 giocatori per €45.468 di montepremi e il migliore è stato DONNICOLA81 per €2.813+€2.413.

Si è giocato anche il Colossal Stack in versione senza taglie e senza sconti, che con 1.550 iscritti non ha superato il garantito da 30K. Qui a vincere c’è il regular Riccardo “Overbet91” Bonelli per €4.578. In 7° posizione riconosciamo Andrea “Andreacigna” Pini.

M3l1ss4s4tt4m1 chipleader al Sunday Special, aleorsi98 comanda l’High Roller.

Sono due i tornei domenicali ancora da concludere. Si è giocato il day1 del Half Price Sunday Special che ha richiamato più di 3.000 giocatori. In 551 sono andati ITM e questa sera il final day riprenderà con ancora 253 players left. Al comando del chipcount c’è M3l1ss4s4tt4m1 ma attenzione ai regular Eugol93 e fsusct a ridosso della top-10.

Momento davvero positivo per aleorsi98 che nelle ultime settimane ha messo a segno grandi colpi, e in un certo senso lo abbiamo visto crescere tantissimo nell’ultimo anno, dalle vittorie dei Morning e negli Afternoon, fino alle belle prestazioni delle scorse Winter Series o il recente runner up al Sunday Special. Questa volta aleorsi98 si mette in mostra come chipleader del day1 in un torneo davvero spettacolare, il Sunday High Roller che ha richiamato 499 giocatori per 56K di montepremi. Nettamente al comando, aleorsi98 dovrà battere altri 87 giocatori prima di vincere questo torneo, e non parliamo proprio degli ultimi arrivati visto che già al 2° posto del chipcount c’è Gaza Sparta9.

Poker Online MTT 19 Dicembre 2022: gli ultimi tornei domenicali

Al Sunday Slam quasi 1.000 entries e il migliore è il regular Jaloseis per €1.532+€1.030.

Vittoria eccellente al Sunday Supersonic dove torna a battere un colpo Davide “davidecalva” Calvaresi per €1.769 dopo aver superato un Field da 1.333 entries, con SPSP140 ultimo ad arrendersi. Per il runner up di sono €1.215 di premio mentre sul gradino basso del podio riconosciamo Albertoc0.

Come sempre chiudiamo col Need For Speed, il torneo turbo della notte, il torneo della velocità, e chi poteva premiare se non SpeedOne1 per circa 2K totali tra prima moneta e taglie. Come sempre in questo torneo c’è il pieno di regular e in 2° posizione ritroviamo Andreacigna. Piazzamento al 5° posto anche per Fabio “backdoorAK” Peluso.