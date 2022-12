Tornei Poker Online 20 dicembre 2022. OmgLaprooofit e Jean_whit_hope vincono i domenicali rispettivamente su iPoker e People’s Poker. In campo internazionale arriva un 2° posto di Angelo Mirabella (in foto) su GG.

Tornei Poker Online 20 dicembre 2022: OmgLaprooofit trionfa al ExplosivePKO

Non è la prima volta che segnaliamo OmgLaprooofit nei nostri report, e questa volta ha battuto un Field da 855 iscritti + 270 re-entry dell’ExplosivePKO che ha superato i 100K di montepremi (€100.855 per l’esattezza). Al vincitore vanno 13.723 euro complessivi tra primamoneta e taglie.

Come torneo di giornata su iPoker segnaliamo come sempre il Lunedì Deep che ha visto 1.174 iscritti per un prizepool da €20.662. La vittoria a fabr1wct che incassa 3.926 euro.

Tornei Poker Online 20 dicembre 2022: Jean_whit_hope vince il Super Sunday

Si è concluso anche il Super Sunday di People’s Poker e a vincere è stato Jean_whit_hope che ha incassato €3.024 dopo aver superato otello9 che si ferma in 2° posizione per €2.159. Da segnalare in 7° posizione il regular TopDogg e dietro di lui il nickname dario_sammartino che non crediamo però sia il vero Sammartino.

Gli altri tornei del lunedì

Vediamo anche su 888poker come è andato il Colpo Grosso del lunedì. 71 iscritti, anche questa volta overall sul garantito da 7.5K e la vittoria è andata al regular più vincente di questa room, tostovip, che ha incassato altri €2.990.

Su Partypoker al lunedì si gioca il The Gladiator da 3K garantiti. Anche qui non viene superato il GTD con 54 iscritti e il migliore è DrBono che si sta mettendo in luce nelle ultime settimane e incassa €437+€523.

Angelo Mirabella 2° su GGpoker

Anche sulle poker room internazionali i giocatori italiani si mettono in mostra. E’ il caso di Angelo Mirabella che dalla sua base in Slovenia batte un colpo sulla nota GGpoker, chiudendo 2° al $320 “Santa’s Sled” Ultra Deepstack Turbo Bounty per $29,299 di premio tra prima moneta e taglie, battuto solo da Kostya_Jock.

In passato noto per un caso di ban e multiaccount, Mirabella sembra aver cambiato approccio al gioco, lo abbiamo sentito in un intervista anche qualche mese fa a conferma di questo.

#8: $320 “Santa’s Sled” Ultra Deepstack Turbo Bounty Final Table Results

1 Kostya_Jock Ukraine $58,565

2 AngeloMirabella Slovenia $29,299

3 vng_ Brazil $27,181

4 THE EDUCATOR Brazil $16,296

5 Alexey “@ndr0med@” Badulin Russia $12,855

6 fourfingaz Austria $17,430

7 slimedao Ukraine $8,251

8 Arsenii Karmatckii Mexico $5,222

9 Teefan05 Malaysia $6,215