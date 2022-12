Poker Online MTT 22 Dicembre 2022. Riccardo “CrazyRich85” Basso vince il Colossal Stack ma il colpo più ricco lo mette a segno ROAL_2020 vince al Night on Stars. Un altro colpo vincente per JustynByBer (in foto quello vero). Vincono anche Yato2705, Errobet e IwasRickyKaka90 che sta tornando a macinare piazzamenti con costanza in questo fine 2022.

Poker Online MTT 22 Dicembre 2022: i primi tornei del mercoledì

Dopo aver chiuso la nottata del martedì con la vittoria al Need For Speed, JustynByBer apre anche il mercoledì di tornei mtt su Pokerstars andando a vincere l’Afternoon on Stars per una prima moneta da €2.164.

Al Bounty Builder abbiamo 730 entries e il migliore è Yato2705 che incassa €2.277 di prima moneta + €2.757 di taglie. Si ferma in 2° posizione SZ231199 per circa €2.700 totali.

ROAL_2020 vince il Night on Stars, Colossal per Riccardo Basso

E’ ROAL_2020 a fare il colpo più ricco della notte con la vittoria del Night on Stars che gli vale €7.329. Al runner up samuele95512 vanno €5.335.

Bel colpo anche per il regular Riccardo “CrazyRich85” Basso che porta a casa il Colossal Stack per una prima moneta da €6.101 dopo aver superato un Field di 2.287 giocatori.

Poker Online MTT 22 Dicembre 2022: gli ultimi tornei della notte

Sempre interessante il Rollercoster che viene vinto dal regular Errobet su altri nicjname noti come pinkporcel e IwasRickyKaka90 a completare il podio e cont.SERBELLONI al 5° posto.

IwasRickyKaka90 torna protagonista con la vittoria anche al Need For Speed su 75 giocatori iscritti. Per lui ci sono €1.643 di primo premio. Anche qui come sempre sono presenti tanti nomi noti, ad iniziare dal runner up AA-GIANLU-AA, ma c’è anche M3ssiD10s in 3° posizione. Da segnalare pure qui pinkporcel al 7° posto.