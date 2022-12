Poker Online MTT 21 Dicembre 2022. Martedì ricco per Aittie e Op.Boomer che hanno vinto Colossal Stack e Night on Stars, i tornei più ricchi del martedì notte su Pokerstars. Successi anche per Fortunello50, tonybuc, FirCam e JustynByBer.

Poker Online MTT 21 Dicembre 2022: i primi tornei del martedì

Fortunello50 porta a casa l’Afternoon on Stars per €1.006+€1.202 battendo un field da 282 entries, ultimo ad arrendersi LEOPROIO. Sul gradino basso del podio lukeskywalkerz.

Si continua col Bounty Builder che raccoglie 702 iscrizioni per €31.590 di montepremi, e il migliore è tonybuc per €2.225+€3.097. Al runner up madda4vere vanno poco più di €2.700.

Aittie e Op.Boomer vincono i tornei più ricchi del martedì

Al Night on Stars vince Aittie, un nickname che non avevamo mai incrociato nei nostri report prima di oggi, e che incassa €3.774+€3.494 dopo aver superato akinorev90 all’heads up finale. Top 10 per vice_airlines già in evidenza nella giornata di ieri.

Anche martedì il torneo più ricco su Pokerstars non è il NoS, ma il Colossal Stack, nuovo torneo che sta piacendo e che ieri ha richiamato 3.011 giocatori per €54.198 di prizepool. Vittoria per Op.Boomer che incassa €3.306+€2.560.

Poker Online MTT 21 Dicembre 2022:

Al Rollercoaster abbiamo altri 155 iscritti per quasi 14K di montepremi. La vittoria vale €1.164 di prima moneta e ben €2.287 di taglie per FirCam. In 2° posizione riconosciamo SANHAND, piazzato anche il Regular oisselino.

Classica chiusura col Need For Speed con 83 iscritti e la vittoria va a JustynByBer per €749+€1.811. Si ferma in 2° posizione elcobra1926 in una giornata in cui abbiamo visto pochi Regular in generale, anche in questo torneo che di solito ci regala final table pieni di grandi nomi, mentre questa volta riconosciamo solo SailonWave al 5° posto e loretop82 in 8° posizione.