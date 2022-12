Poker Online MTT 23 Dicembre 2022. Nei risultati del giovedì spiccano le vittorie di Gaza Sparta9, Gasparotto10 e VD_Gambler; in particolare quest’ultiumo ha vinto il ricco Super Night on Stars. Successi anche per PokerManzo92, Aleandro_92 e WrathOfGod92.

Poker Online MTT 23 Dicembre 2022: i primi tornei del giovedì

Iniziamo come sempre dal Afternoon on Stars che richiama 322 giocatori per quasi 15K in palio. La vittoria va ad Aleandro_92 per €1.130 di prima moneta + €1.493 di taglie.

Al Bounty Builder partecipano 720 giocatori per €32.400 di prizepool. Il migliore è PokerManzo92 che incassa €2.246+€1.588.

Super Night on Stars a VD_Gambler

Come ogni giovedì si gioca il ricco Super Night on Stars che con 270 iscritti supera i 60K di montepremi. Vittoria per VD_Gambler che incassa €4.816+€3.762 dopo aver superato agosto06. A completare il podio c’è dugao81 davanti ad un altro regular, pertugio7. In 5° posizione ci ha preso gusto Fortunello50 dopo la vittoria dell’altro giorno al Afternoon on Stars.

Bel torneo anche il Colossal Stack con 2.872 iscritti e €51.696 di montepremi. La vittoria va a WrathOfGod92 per €3.170+€2.926, niente male per €20 di buy-in in queso torneo che non si stanno perdendo nemmeno i regular, e infatti al 3° posto riconosciamo Donato “whitediabolic” De Bonis e c’è anche MrMarlboro94 al 7° posto.

Poker Online MTT 23 Dicembre 2022: Gaza Sparta9 vince il Rollercoster

Il Rollercoster supera i 20K di prizepool grazie a 224 iscritti e anche qui riconosciamo il vincitore, Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che incassa €1.603+€2.512 superando un altro nome noto, Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo. A completare il podio c’è anche PR0PRI0LUI.

Da qualche giorno non vedevamo più Gaspare “Gasparotto10” Sposato ai primi posti dei tornei di Pokerstars, ma ieri è tornato a battere cassa vincendo il Need For Speed.