Mtt Report 2022. Vediamo chi è stato il giocatore più vincente nell’anno solare appena concluso, per quanto riguarda i tornei online sulle piattaforme italiane. Gasparotto10 sbaraglia tutti grazie ad un annata fantastica!

Mtt Report 2022: Nessuno come Gasparotto

Nessuno ha tenuto il passo di Gaspare “Gasparotto10” Sposato nel 2022. In particolare nella seconda parte dell’anno Gasparotto ha centrato una serie di risultati con una costanza impressionante e questo gli ha permesso di chiudere l’anno come miglior torneista online in Italia, almeno secondo i profitti, ben €127.233.

Al 2° posto troviamo Amen90 che a differenza di Gasparotto10, ha molti meno piazzamenti. Per lui pesa tantissimo la vittoria del SUNDAY MILLION da 121K, tanto che negli altri tornei ha perso qualcosa, e negli ultimi 3 mesi dell’anno ha perso anche il primato in questa classifica.

Al 3° posto troviamo davide90ap4, un altro giocatore a cui è bastato un solo shot da quasi 100K per chiudere l’anno in bellezza, ovvero la vittoria del Galactic Series Sunday Million. Poco dietro in 4° posizione troviamo dario6990. A completare la top-5 c’è un altro regular che spesso citiamo nei nostri report, Vop4 che oltre ad una serie di vincite e piazzamenti, ha fatto anche il colpaccio con la vittoria al Main Event ICOOP.

Rispetto allo scorso anno solo Vop4 si è riuscito a confermare in top-5. Nel 2021 chiuse al 4° posto per 81K di profitto, quest’anno è 5° ma ha vinto qualcosa in più (84K). Disperso e fuori dalla top-20 Matteo “sgrillex” Sarais che aveva chiuso il 2021 come migliore con 106K di profitto. Un 2022 sotto le attese, rispetto a quanto fatto l’anno prima, anche per tostovip (che comunque continua a vincere con costanza su 888poker che non da gli stessi montepremi alti di Pokerstars), ThE_LeGgEnD_X (letteralmente scomparso dopo un 2021 incredibile) e Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

La top 20 del 2022