rtirPoker Online MTT 2 Gennaio 2023. Dopo aver visto chi sono stati i migliori torneisti online in Italia nel 2022, vediamo come si è aperto il nuovo anno su Pokerstars dove sono continuate le Winter Series.

Poker Online MTT 2 Gennaio 2023: i primi tornei dell’anno

La domenica (la prima del nuovo anno) di Winter Series su Pokerstars si apre con l’evento #50 New Year Starter e la prima vittoria la porta a casa Paoloriz che incassa €4.270 dopo un deal con jollyconme che incassa poco meno.

Colpaccio per MissclickMaybe che incassa €8.372 di prima moneta + €8.575 di taglie vincendo l’evento #51 New Year Midstake Special al quale hanno partecipato 3.177 giocatori.

Sono ben 7,446 i giocatori che hanno preso parte all’evento #52 New Year Rookie, e il migliore è FTSputnik per €3.876+€1.677.

IlRibellee chipleader al ICE TITANS

Passiamo all’evento #53 ICE TITANS, il più ricco della domenica col suo montepremi da €176.715. In 127 hanno passato la prima giornata e sono già a premio (199 ITM). In palio una prima moneta da €11.555 a cui andranno aggiunte le taglie e al comando del chipcount troviamo due nickname che non sono nuovi ai nostri report: IlRibellee e Shadowkizz. Ripartirà dalla top-10 anche VD_Gambler.

Concluso invece l’evento #54 New Year Wonder che ha premiato Run1tNic3 con €4.331+€2.557. Si ferma al secondo posto Alessandro ‘aleppp’ Giannelli.

Poker Online MTT 2 Gennaio 2023: gli ultimi tornei della domenica

All’evento #55 The Destructor c’è la vittoria di Mario “hhrrr” Pulcini che ha la meglio su 1.025 giocatori. L’ultimo ad arrendersi è holyjtiburton e poi abbiamo Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo a completare il podio di nomi noti, ma a dire il vero riconosciamo quasi tutti i finalisti: Cifalino91 al 4° posto e dietro di lui MrMarlboro94, blz2412 e xJaNdRo27x.

Passiamo all’evento #56 New Year Permafrost vinto da ValevaPro per €1.952+€2.225.

Chiudiamo con l’evento #57 New Year Snowflakes Blizzard che viene vinto dal regular PokerManzo92 per €2.692+€3.259. Al 2° posto abbiamo suegno6296.