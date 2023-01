Poker Online MTT 9 gennaio 2023. I risultati domenicali delle Winter Series su Pokerstars. Grande attesa sul day2 dello Spicy 50 che arriva quasi a 300 mila euro di montepremi, e si gioca per una prima moneta da 50k! Poppins222 al comando del High Roller.

Poker Online MTT 9 gennaio 2023: i risultati di sabato

Facciamo un passo indietro andando a vedere i tornei più ricchi del 7 gennaio. All’evento #108 Ice Age si gioca per quasi 50K di montepremi grazie alla bellezza di 5.53 iscritti. La vittoria vale €1.444 di prima moneta + €2.145 di taglie e va a dondre70 su Chuscu12.

Altri 45K in palio all’evento #109 Winter Major vinto da M4k3s3ns0hA per €1.718 di prima moneta e la bellezza di €7.446 in taglie.

Poker Online MTT 9 gennaio 2023: i primi tornei domenicali

La domenica di Winter Series inizia con la variante di 4 carte, l’evento #113 Glacial Omaha che richiama 436 giocatori e viene vinto da PhiRix (€851+€934) che lascia al 2° posto il regular Bagwell92 che di recente ha già messo a segno un colpo vincente alle Winter Series. Da segnalare anche il 4° posto di Dario “dariobonzo” Nittolo.

All’evento #114 Sunday Starter vince Maravilla011 per €3.455+€1.926 dopo aver battuto un field di 3.276 giocatori.

Salpi90 vince l’evento #115 Sunday Rookie. Il runner up è washi1890 e completa il podio Tato.ico. Da segnalare i piazzamenti dei regular IwasRickyKaka90 al 5° posto e alegunz46 in 7° posizione.

Lo Spicy 50 si avvicina ai 300K; AleVi2210 chipleader. Poppins222 comanda l’High Roller

Il torneo più ricco, diviso su due giorni, è l‘evento #116 SPICY 50 che richiama 6.569 giocatori e 575 sono ancora in corsa, tutti a premio. Si gioca per una prima moneta superiore ai 50K e al comando del chipcount c’è AleVi2210 che cerca quello che sarebbe il primo vero colpaccio online del 2023.

Si deve ancora completare pure l’evento #117 HIGH ROLLER che ha visto la partecipazione di 498 giocatori per un prizepool da €112.050. Al comando del chipcount, unico sopra al milione, c’è Poppins222. Ovviamente qui i regular non mancano, come al 2° posto con dugao81 e dietro di lui Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani. In gioco ancora 64 players left, prima moneta da quasi 8K (+ taglie).

Poker Online MTT 9 gennaio 2023: gli ultimi tornei domenicali

Passiamo all’evento #118 Motorized Sledge che ha visto 1.721 entries. La vittoria va a LadyDiamond8 per €1.981+€1.267. Il runner up è CULOdiLATTA.

Si chiude con l’evento #119 Gelid Wind che ha richiamato 451 giocatori e la vittoria è andata a dinapoli78 per €2.934+€3.320. In 2° posizione mathjunk davanti ad altri regular come KingMAvE911 e ilmessia84.