Poker Online MTT 18 gennaio 2023. Su Pokerstars continuano le Winter Series Afterparty dove ieri guidonatale ha vinto il torneo più ricco, il Winter Major che il giorno prima era stato vinto da uno scatenato delfo182 che si conferma anche martedì notte con la vittoria dell’Hostile Climate.

Poker Online MTT 18 gennaio 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo dalle Winter Series Afterparty con l’evento Mountain Stack che ha visto primeggiare Ste4L7H per €4.145 di prima moneta.

Allo Snowball Fight abbiamo invece la vittoria di Ser_Giu_Tib per €1.039 di prima moneta + €386 di taglie.

Con il The Iceberg con €61.065 di montepremi si inizia a fare sul serio e il torneo viene vinto da Bolza7 per €3.840+€4.049. Il runner-up è kekko9221 e a completare il podio riconosciamo T-palleggio.

A guidonatale il Winter Major. Vincono anche TriplaCoppia ed ondaanomala7

Passiamo all’evento Ice Age con quasi 43K in prizepool, e qui a primeggiare è stato TriplaCoppia per €5.817 di premio mentre al runner up orangejordan vanno €4.144. Piazzamento per AnsuFati02 al 6° posto, davanti a Griffa2.0.

Il Winter Major con €78.120 di montepremi rimane il torneo più ricco della giornata e questa volta trionfa guidonatale per €5.331+€6.339. Si ferma in 2° posizione Sauzer86 per quasi 6K totali.

Va ad ondaanomala7 il Royal Rumble che gli vale un premio da €2.968+€1.998. In 2° posizione c’è lilla63 e poi il regular alegunz46 a completare il podio.

Poker Online MTT 18 gennaio 2023: gli ultimi tornei del martedì

Vittoria eccellente al Knockout Quintet dove la punta gerryilprinc per più di €2.800 di premio.

Ancora Luca “delfo182” Delfino sugli scudi visto che il giorno prima vinceva il Winter Major, e quello dopo si conferma anche all’Hostile Climate per altri €2.575+€2.351 di premio dopo aver superato ROOR_17 all’head up finale. Sul podio riconosciamo anche Mario “coinflip21” Carrascon.

Come sempre chiudiamo col Need For Speed, il turbo della notte che non fa parte delle Winter Series, ma che è sempre spettacolare con tanti regular in gioco; tra loro anche majiko15 che vince €865+€1.621 dopo aver superato un Simone “simopascu96” Pascucci molto in forma in questo periodo.