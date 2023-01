Poker Online MTT 19 gennaio 2023. Dopo il successo di martedì, Ste4L7H si conferma anche il giorno dopo alle Winter Series Afterparty su Pokerstars. Sfiora una vittoria in back to back anche TriplaCoppia anche se il torneo più ricco va a plogiu.

Poker Online MTT 19 gennaio 2023: i primi tornei del mercoledì

La giornata di Winter Series Afterparty inizia col Mountain Stack vinto da andreavet che ha la meglio su un Field da 1.407 giocatori. L’ultimo ad arrendersi è il regular Ale.KJ24.

Non supera il garantito da 15K lo Snowball Fight vinto da piemooh su Brontolone08.

I tornei più ricchi del mercoledì. Ancora una vittoria per Ste4L7H

Col The Iceberg si fa sul serio con €49.500 di montepremi grazie a 1.100 giocatori, e il migliore è ancora una volta un caldissimo Ste4L7H che giusto il giorno prima vinceva il Mountain Stack. Dopo i 4.1K di martedì, ieri ha incassato altri €3.237 di prima moneta + €4.266 di taglie, insomma, due giornate davvero trionfali per lui.

Altri €42.966 in palio al Ice Age dove ci sono 4.774 entries e il migliore è TonyleRoy che si merita €2.491+€1.546. Al 4° posto si rivede la cont.SERBELLONI.

Il torneo più ricco è come sempre il Winter Major che con 759 giocatori arriva a €68.310 di montepremi e una prima moneta da €4.753 che si aggiunge a €6.886 di taglie per il vincitore, plogiu. Piazzamento anche per dario6990 al 4° posto.

Poker Online MTT 19 gennaio 2023: TriplaCoppia vicino ad un altro back to back

In 2.240 hanno partecipato alla Royal Rumble che è stata vinta da nellino0103 che incassa in tutto più di €4.500 mentre il runner up, elpingus77, si deve accontentare di circa 3K. Anche qui la cont.SERBELLONI torna a piazzarsi al 8° posto.

Il Winter Duel, torneo heads up, premia DeLaWonder per poco più di €1.600. Nel testa a testa finale si arrende 1355luca. Da segnalare la semifinale raggiunta dal regular MoChuisle7.

L’Hostile Climate del mercoledì va a vittoerbana per €2.171+€2.664. Il runner up è Salcuny, sfiora una vittoria in back to back anche TriplaCoppia che martedì portava a casa l’Ice Age e sembra averci preso gusto, anche se questa volta di ferma al 3° posto.