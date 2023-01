Poker Online MTT 24 gennaio 2023. Chipleader al day1 e vincitore al final day, l’ultimo torneo Winter Series Afterparty viene dominato per due giorni da Simos93. Vittorie anche per: teusca, Fabionsky23, crysale10, Ramen90, pietroc98, Ribo95 e villapino.

Poker Online MTT 24 gennaio 2023: Simos93 si conferma all’Iced Out Sunday Special

Dopo aver chiuso da chipleader al termine del day1, Simos93 si conferma e porta a casa l’ultimo torneo che chiude le Winter Series Afterparty, l’Iced Out Sunday Special, che gli vale un premio complessivo di 17.753 euro tra prima moneta e taglie mentre al runner up bbARdd vanno in tutto 13.965 euro.

Poker Online MTT 24 gennaio 2023: i primi tornei del lunedì

Con l’inizio di settimana su Pokerstars torna anche la programmazione classica dei tornei quotidiani che iniziano come sempre col Morning on Stars della mattina, vinto da teusca per €441+€479 dopo aver superato un Field fa 452 entries.

E’ con l’Afternoon on Stars che si inizia a fare sul serio con 320 iscritti in lotta per un prizepool da €14.400. Il primo premio vale €2.588 e va a Fabionsky23 davanti a SculataCercasi.

Il Bounty Builder raccoglie 979 iscritti per più di 44K di montepremi e la vittoria va a crysale10 per €2.929+€3.343. Si ferma al secondo posto 0ffgiuls.

Ramen90 e pietroc98 vincono i tornei più ricchi del lunedì

Torna anche il Night on Stars che richiama ben 813 giocatori per un montepremi da €73.170. Ricca prima moneta da €11.650 che va a Ramen90, e anche qui come runner up ritroviamo ancora una volta 0ffgiuls che aveva già perso il testa a testa finale del Bounty Builder. Doppio piazzamento anche per SculataCercasi che dopo il 2° posto del pomeriggio, chiude 6° anche al torneo della notte.

Si avvicina ai 50K di montepremi il Colossal Stack che viene vinto da pietroc98 su LuXorM17. Per il vincitore c’è una prima moneta da €7.184.

Poker Online MTT 24 gennaio 2023: gli ultimi tornei del lunedì

Passiamo al Rollercoaster che con 227 entries supera i 20K di montepremi e per il vincitore Ribo95 ci sono €1.624+€2.894 di premio.

Si chiude come sempre al Need For Speed che con 121 giocatori si avvicina agli 11K di prizepool. Qui la vittoria vale €2.379 e finisce nelle tasche di villapino che batte forchetta83 all’head up finale. Sul gradino basso del podio JOSES667 e al 4° posto Mr_Qa4tR3F01L.