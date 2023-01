Da zero a cento verrebbe da dire. Sconosciuto prima di lunedì ai nostri report mtt, 0ffgiuls dopo un doppio 2° posto, al martedì è andato a vincere un Rollercoaster con un final table molto competitivo.

Poker Online MTT 25 gennaio 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo dall’Afternoon on Stars con 387 entries per €17.415 di montepremi. La vittoria va a Tommasoliori che incassa €1.307 di prima moneta + €1.753 di taglie.

697 entries al Bounty Builder dove si superano I 30K di prize pool e la vittoria va a PinoCullen per €2.209+€1.685. Il runner up è marins35. Piazzamento al 5° posto anche simopascu96.

Night on Stars a IcaroVolerà. Colossal Stack per Mrs.Benz220

Il torneo più ricco di giornata come prizepool, non è come al solito il Night on Stars che con 591 iscritti arriva a €53.190 di montepremi. La vittoria va a IcaroVolerà che porta a casa €3.819+€5.046. Runner-up per sodio1979 mentre a completare il podio c’è molly_182 davanti ai regular James90511 e This is soo2019. 7° posizione anche per Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo.

Il torneo più ricco è il Colossal Stack che richiama 3.376 giocatori con un buy-in di €20, per un montepremi sopra i 60K. Il migliore è Mrs.Benz220 per €3.690+€2.293. In 2° posizione thewolf311 poi c’è sunflower2593 sul gradino basso del podio. Piazzamento al 5° posto per TopDogg2.0.

Poker Online MTT 25 gennaio 2023: ancora un colpo vincente per 0ffgiuls

Praticamente sconosciuto ai nostri report fino alla giornata di ieri (2° al Bounty Builder e 2° al Night on Stars), 0ffgiuls si conferma anche al martedì. Dopo aver perso 2 heads up al lunedì, questa volta il testa a testa finale del Rollercoaster lo vince proprio lui per €1.422+€2.051, dopo aver superato una serie di regular piazzati al 2° al 5° posto: D1ANDREA99, Overbet91, mauri_mgm ed holijtburton, ma ci sono anche CrazyRich85 e IWasRickyKaka90 tra 7° ed 8° posto.

Si chiude come sempre col Need For Speed che ha richiamato 75 giocatori e il migliore è stato OnlyForM per €735+€1.088. In 2° posizione riconosciamo raffibiza e sul 3° posto nuovamente holijtburton. Un altro piazzamento anche per simopascu96 al 4° posto, davanti a M@d0ff e IFOLDACES4U. Tanti big come sempre in questo torneo, con Il-Giuglia in 8° posizione e prende la top-10 anche backdoorAK.