Poker Online MTT 27 gennaio 2023. Al giovedì il torneo più ricco è il Super Night on Stars vinto da pietroc98 ma c’è un altro regular che negli ultimi tre giorni è stato eccezionale, holyjtiburon, capace di vincere il Need For Speed per due giorni di fila!

Poker Online MTT 27 gennaio 2023: i primi tornei del giovedì

L’Afternoon on Stars pomeridiano supera I 17K di montepremi grazie a 378 iscritti, e il migliore risulta essere rocco99the per €1.277 di prima moneta + €1.831 di taglie.

Supera il garantito da 40K il Bounty Builder vinto dalla regular cont.SERBELLONI che porta a casa €2.785+€2.653 dopo aver superato un altro nickname noto del poker online italiano, Alberto “Everbrun1” Cigliano. Tavolo finale anche per Fabio “backdoorAK” Peluso in 7° posizione.

Super Night on Stars a pietroc98

Al giovedì il Night on Stars diventa Super e con 325 entries arriva a generare un montepremi di €73.125. La vittoria va al regular pietroc98 che supera Th3S3cr3t e dugao81. Ancora un piazzamento (come ieri) per Alessandro “Ale.KJ24” Meloni.

Si avvicina ai 60K anche il Colossal Stack che questa volta viene vinto da ..CECCHINO30 per €3.557+€1.753. Il runner up è tango321.

Poker Online MTT 27 gennaio 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster sempre grande spettacolo tanti regular in gioco. Questa volta per esempio vince Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani. Piazzamenti anche per scellone9477 al 6° posto e raffa_N5 che agguanta la top-10.

Chiudiamo con uno scatenato holyjtiburon che aveva vinto questo torneo anche la sera prima, giocatore che nelle ultime 3 serate ha monopolizzato i nostri report.