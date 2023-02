Poker Online MTT 14 febbraio 2023. Le MicroMillions si chiudono con i colpi vincenti di dennydenny91 ed Aldomatic. Night on Stars del lunedì ad YLL4. Serie di tavoli finali per simopascu96.

Domenicali: la spuntano dennydenny91 ed Aldomatic

Iniziamo dai due ricchi tornei domenicali che hanno chiuso le MicroMillions Series e che si sono conclusi al lunedì notte. Al Micro Legends vince il regular dennydenny91 che porta a casa €9.940+€8.882. Si ferma al 2° posto AppoSvappa per €9.938+€1.681.

Al Main Event invece vince Aldomatic per €9.400+€5.138 dopo aver superato Lorenz1995 all’head up finale. Un bel colpo per il vincitore che prima di oggi non avevamo mai segnalato nei nostri report. Piazzamento al 7° posto per il regular Jaloseis.

Poker Online MTT 14 febbraio 2023: i primi tornei del lunedì

Riprende la programmazione standard di Pokerstars dopo gli ultimi colpi delle MicroMillions. Iniziamo con l’Afternoon on Stars che supera i 10K di prizepool con 227 iscritti. Vittoria da €1.873 per gabbo032 su SculataCercasi che si ferma al testa a testa finale per €1.405. Completa il podio piemooh per €1.054.

Sopra i 40K anche uno spettacolare Bounty Builder vinto da Xhungryf1shX per €2.689 di prima moneta + €2.456 di taglie. In 2° posizione il regular Stefano “St3ffolo” Valori. Piazzamenti anche per pro-fumato87 al 4° posto, davanti ad Asky16. In 7° posizione riconosciamo anche peppruocc.

Poker Online MTT 14 febbraio 2023: YLL4 vince il Night on Stars

Passiamo al torneo più ricco di inizio settimana, il Night on Stars che con 722 entries porta il montepremi totale a €64.980. Niente taglie, al termine i primi 3 optano per un deal, con vittoria da €7.873 per YLL4, vincitore nominale, anche se incassa di più alpitur (€8.145). Completa il podio gallopazzo. Piazzamento al 8° posto di un caldissimo Simone “simopascu96” Pascucci che sta arrivando con costanza negli ultimi giorni.

Grande successo anche per il Colossal Stack che supera a sua volta i 64K di montepremi con 3.582 iscritti. Il migliore è simogiova per €9.233. In 2° posizione c’è yasha.niki al quale vanno €6.346.

Poker Online MTT 14 febbraio 2023: gli ultimi tornei del lunedì

Al Rollercoaster abbiamo 208 iscritti per €18.720 di montepremi. La vittoria va a TuSiCheAless per €1.533+€2.429. In 2° posizione si ferma il regular edofatto per €1.533+€680. Un altro 7° posto di Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Altri 105 iscritti al Need For Speed, il turbo della notte vinto da lezgodancing97 per €2.184 di prima moneta. In 2° posizione RJBARONE per €1.616 e a completare il podio King0fRome per €1.196. Un altro tavolo finale per simopascu96.