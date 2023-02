Poker Online MTT 23 febbraio 2023. Un mercoledì di Carnival Series al femminile su Pokerstars, con EmanuelaDanieli che vince il torneo più ricco della giornata, ma anche Giada “CatSniper84” Fang (in foto) che domina letteralmente l’evento #30.

Poker Online MTT 23 febbraio 2023: i primi tornei Carnival Series del mercoledì

Apriamo il report con l’evento #25 Wednesday Feast delle Carnival Series, con 1.849 entries e il migliore è This is soo2019, giocatore che da inizio anno è esploso con una serie di vittorie e piazzamenti. Al tavolo finale, in 4° posizione, riconosciamo un altro regular, gerryilprinc.

All’evento #26 Wednesday Parade abbiamo altri 1.062 iscritti e qui il migliore è MatJoke che porta a casa la prima moneta da €7.297.

L’evento #27 Wednesday Circus è invece un affare di Theking1498 che incassa €5.774 dopo aver battuto trattor80 al quale vanno €4.113. Sul gradino basso del podio magni.pasquale si accontenta di €2.932.

EmanuelaDanieli vince il Mini Gala

Passiamo all’evento #28 Wednesday Main Gala, il torneo più ricco della giornata con 729 iscritti che hanno pagato il buy-in da €100 per un montepremi di €65.610. La vittoria va ad EmanuelaDanieli che incassa €4.584 di prima moneta + €5.446 di taglie. Si ferma al 2° posto (per circa 6K di premio complessivo) romlelou98. Da segnalare un paio di regular ai piedi del podio, MAGIpoker87 al 4° posto e PR0PRI0LUI subito dietro in 5° posizione. Top-10 anche per simopascu96, immancabile nei nostri ultimi report mtt.

All’evento #29 Wednesday Festa, si gioca per un prizepool superiore ai 45K, e la vittoria va a raffa1784 che incassa €2.815+€2.026 dopo aver battuto lezgodancing97, che già il giorno prima aveva vinto l’evento #23 delle Carnival Series.

Poker Online MTT 23 febbraio 2023: gli ultimi tornei della notte

Giada “CatSniper84” Fang porta a casa invece l’evento #30 Wednesday Bash, incassando una prima moneta da €1.956 alla quale aggiunge la bellezza di €3.177 in taglie. Giada piglia tutto, con Sxm03 che al 2° posto incassa €1.955 ma solo €435 di taglie.

Supera di poco i 12K il montepremi dell’evento #31 Wednesday Showtime che viene vinto da Iron99577 per €2.075 di prima moneta mentre al runner up BA1953 vanno €1.427. Sul gradino basso del podio riconosciamo Th3KingGC4Va.

Chiudiamo con l’evento #32 Wednesday Masquerade che ha visto prevalere damonsalvator19 su un Field di 256 giocatori, per €1.808+€3.109. In 2° posizione Kelevra0000 e dietro di lui altri nickname noti come Jaloseis ed Enne98.