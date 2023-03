Poker Online MTT 5 marzo 2023. Vediamo i risultati domenicali delle Carnival Series su Pokerstars con F0rTh5B0ys chipleader al ricchissimo Main Event. Si conferma in grande forma Donato “whitedibolic” De Bonis (in foto). Vediamo anche i tornei sulle altre poker room, con havaianas1 che riprova a vincere il domenicale di iPoker.

Poker Online MTT 5 marzo 2023: i primi tornei domenicali

Iniziamo il report di Carnival Series della domenica su Pokerstars con l’evento #107 Sunday Poker che richiama subito 2.142 entries per un montepremi che supera i 38K e la vittoria da €5.476 va ad albastars4 mentre al 2° posto si ferma il regular dugao81.

Si sale a €85.445 di prizepool all’evento #108 Sunday Celebration che richiama 1.899 giocatori e il migliore è mattdeamon1 che con €5.241 di prima moneta + €4.887 di taglie porta a casa il premio più ricco della domenica, battendo onlyruss all’head up finale.

All’evento #109 Sunday Last Circus la spunta Fruet per €3.432+€2.046 su GENTECHESPER4, ennesimo nickname noto che chiude come runner up in questo avvio domenicale.

Poker Online MTT 5 marzo 2023: F0rTh5B0ys comanda il MAIN EVENT

Passiamo al torneo più atteso, l’evento #110 MAIN EVENT che ha richiamato 3.622 entries per un ricchissimo montepremi da €408.600. Si gioca per una prima moneta che sfiora i 24K (più le taglie) e al termine della prima giornata la bolla è già da tempo scoppiata (647 ITM) e lunedì sera si riprenderà con 476 players left e al comando c’è F0rTh5B0ys davanti a o’cogin e a Nitr07. Da segnalare anche Michael “majiko15” Uguccioni in top-10.

Si è invece concluso l’evento #111 Sunday Parade con la vittoria di Scholes84 che ha la meglio su 3.274 iscritti e incassa €4.410+€2.451. Immancabile top-10 per simopascu96.

Poker Online MTT 5 marzo 2023: gli ultimi tornei di giornata

All’evento #112 Sunday Bash si gioca per poco più di 30K di prizepool e la vittoria da €1.974+€1.919 va ad AleFrau che batte duepassii al testa a testa finale.

Si chiude con l’evento #113 Sunday Night Masquerade che viene vinto da Donato “whitediabolic” De Bonis davvero in forma in queste Carnival Series. Per il vincitore ci sono €3.787+€3.377 di premio.

I tornei sulle altre poker room, havaianas1 ci riprova su iPoker

Dopo aver vinto il domenicale di iPoker nemmeno un mese fa, havaianas1 ci riprova e chiude il day 1 del iPoker Royal come chipleader. Al momento ci sono 663 iscritti (ma le registrazioni tardive rimangono aperte) e in 374 sono passati al final day per un torneo di successo che è salito a 120K di montepremi garantito (che solitamente supera).

Passiamo su People’s Poker dove Emanuele “assopoker123” Casillo ha vinto il Money Night per una prima moneta da 1.217 euro dopo aver battuto un Field da 83 giocatori.

Infine su Partypoker si è giocato il The Master PKO con 72 iscritti e €6.480 in palio. Il migliore è unomaspls che tra prima moneta e taglie incassa un totale di €1960.