Poker Online MTT 6 marzo 2023. Le Carnival Series di Pokerstars si chiudono con la vittoria di Kasatzka al ricco Main Event. Torna la programmazione normale, torna il NoS, il nuovo Colossal Stack, e tornano le vittorie dei regular. Su iPoker il domenicale va a Nicola “CiaoBobby” Angelini (in foto).

Main Event Carnival Series a Kasatzka dopo un deal a 4

Si è concluso il ricchissimo evento #110 MAIN EVENT delle Carnival Series, arrivato a €408.600 di montepremi. Il migliore è Kasatzka che porta a casa €17.991+€13.751 dopo un deal a 4 con Scholes84, Quentinmoney e BIGD72N. In 5° posizione riconosciamo Stefano “OmgUreSpewer” Punzi che non partecipa al deal ma porta comunque a casa in tutto circa 10K di premio complessivo.

Poker Online MTT 6 marzo 2023: torna la programmazione normale

Dopo le Carnival Series torna la programmazione standard di Pokerstars che apre la giornata con l’Afternoon on Stars vinto da 99Pax99 su aleorsi98 che a questi tornei di giornata si fa sempre sentire.

Al Bounty Builder si gioca per più di 40K di montepremi grazie a 902 iscritti e il migliore è Maiodellavalle che incassa €2.772 di prima moneta + €3.122 di taglie. Si ferma al 2° posto Luca “steva10” Stevanato e al 5° posto c’è anche Fabio “backdoorAK” Peluso.

Torna anche il Night on Stars che richiama subito 799 giocatori per €71.910 di prizepool. La vittoria vale €11.450 e va a SculataCercasi, con Pigro74 che si ferma al 2° posto per €8.202. Completa il podio KiroiSenko per €5.876. Top 10 anche per ANSU-FATI96, xJaNdRo27x e ziotony94.

Poker Online MTT 6 marzo 2023: gli ultimi tornei del lunedì

Il nuovo Colossal Stack richiama ben 3.463 entries per un montepremi da €62.334. La vittoria da €8.947 va ad OminoCALLme su Matt4ace. Ancora un piazzamento per ziotony94 che si piazza al 6° posto anche qui dopo il NoS.

MattZana porta a casa il Rollercoaster battendo un Field da 243 giocatori, per €1.716+€2.946 di premio dopo aver battuto plogiu al testa a testa finale. Sul podio anche Luigi “Il-Giulia” D’Alterio al 3° posto, davanti ad Errobet e MIC995. Momento positivo per Giada “CatSniper84” Fang che centra il 9° posto online, di rientro da una buona prova live al King’s of Tallinn.

Si chiude come sempre col Turbo della notte, il Need For Speed con 93 entries e la vittoria va a Ribo95 per €1.987. Si ferma al 2° posto capa1991 poi RaydenArtist a completare il podio, in un torneo che vede sempre tanti regular ai primi posti.

Su iPoker trionfa CiaoBobby2020

Chiudiamo con gli altri tornei in Italia. C’è come sempre da completare il domenicale di iPoker, ovvero l’iPoker Royal che garantiva 120K di prizepool, questa volta non superato da 755 iscritti. Il migliore è CiaoBobby2020 che porta a casa 19.934 euro totali tra prima moneta e taglie, dopo aver superato CIFALION al testa a testa finale. Il runner up si consola con un totale di €12.592. Dietro al nickname CiaoBobby2020 si nasconde uno dei torneisti più forti in Italia, Nicola Angelini, che era di rientro da un final table live in Austria, alla faccia di chi dice che online è tutto truccato. Grandi giocatori live vincono anche online, e viceversa.

La settimana su iPoker si apre anche col Lunedì Deep che è stato preso d’assalto da 1.021 entries e il migliore è stato imparato01 che incassa €3.822 mentre al 2° posto c’è COSTANTINOP1.