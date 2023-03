Poker Online MTT 27 marzo 2023. Pasquale “Ov3rthinking” De Caprio (in foto) vince anche domenica al Sunday Evening, intanto al Sunday Special di Pokerstars c’è 3alexei3 chipleader. CVediamo anche i risultati su iPoker, People’s Poker e Partypoker.

I primi tornei della domenica, LORPANICO abbonato al 3° posto

La domenica su Pokerstars inizia con una novità, il Sunday Octagon che richiama subito 648 entries portando il montepremi a €11.664 rispetto ai 7.5K garantiti. La vittoria va a topolino1999 che incassa €821+€589 dopo aver superato jack76190 e LORPANICO.

Sfiora i 20K il Sunday Warm Up con 432 iscritti e il migliore è kingferro98 al quale vanno €1.435 di prima moneta + €1.713 di taglie dopo che aveva già aperto la giornata col podio al Sunday Starter vinto da MR.BETTINHO (€1.560) su Purple_Weeda19. In 2° posizione al Warm Up abbiamo ubriaco168 e anche in questo torneo c’è LORPANICO al 3° posto.

Al Sunday Evening vince un caldissimo Pasquale “Ov3rthinking” De Caprio che in settimana si è messo in grande evidenza, e questa volta incassa la prima moneta da €5.947 dopo aver superato Pulce98 che incassa €4.247.

Poker Online MTT 27 marzo 2023: molly_182 vince il Bounty Builder della domenica

675 entries al Sunday Bounty Builder vinto da molly_182 che incassa in tutto circa 2K dopo aver superato TopDogg2.0. In 7° posizione riconosciamo Luca “steva10” Stevanato.

Field fiume per il Sunday Blowout con 4.002 entries in lotta per un montepremi da €36.108. Il torneo viene vinto da LovePS.IT per €2.096+€919 dopo un deal con tuffoAbomba.

Deal a due anche al Colossal Stack con LoChef17 che incassa €3.435+€2.052 dopo aver messo in fila un Field di 3.139 iscritti. L’ultimo ad arrendersi è maxcapaccio.

Sunday Special, comanda 3alexei3. Vittoria di ILL3S al High Roller

Passiamo al day1 del Sunday Special che ha richiamato 1.222 giocatori per un montepremi da €109.980. In 120 sono passati al final day del lunedì, e il chipleader è 3alexei3, unico sopra ai 400K. Attenzione ad Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro che ripartirà dal 5° posto. Anche qui ritroviamo tuffoAbomba che chiude in top-20, come Fabrizio “Asky16” Petroni.

L’altro grande torneo della domenica è il Sunday High Roller con 157 iscritti e il migliore è ILL3S che si merita la ricca prima moneta da €7.322 dopo aver superato Stefano “St3ffolo” Valori che si accontenta comunque di €5.548.

Poker Online MTT 27 marzo 2023: Matteo “SpeedOne1” Liparulo vince il Rollercoaster

Super i 30K di prizepool il Sunday Blowout grazie a 671 entries, e il migliore è lusilla13 per €2.186+€1.932. In 9° posizione riconosciamo Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Anche alla domenica non manca lo spettacolo del Rollercoaster con 151 iscritti. La vittoria va al regular Matteo “SpeedOne1” Liparulo ma sono molti altri i giocatori nomi a piazzarsi, ad iniziare da Giulio “Enne98” Colazzo, molto attivo in questi giorni.

Appena sopra i 10K di montepremi il Sunday Supersonic che viene vinto da star2532 per una prima moneta da €1.678, dopo aver sperato i regular DANY_MAS90 e MoChuisle7.

Ritroviamo MoChuisle7 anche al terzo posto del Need For Speed conclusivo vinto per l’ennesima volta da Donato “whitediabolic” De Bonis che batte this is soo2019 all’heads up finale.

I tornei sulle altre pokerroom

Vediamo anche gli altri tornei domenicali in Italia, con iPoker che presenta come sempre il suo Explosive Sunday da 100K garantiti. Al day1 abbiamo 589 entries, e le registrazioni tardive sono come al solito ancora aperte. Il chipleader è THEREALCOBRA69 che guarda tutti dall’alto con 260K.

Diviso in due giorni anche il domenicale di People’s Poker, il Super Sunday che ha visto 120 iscritti. Al termine della prima giornata abbiamo 51 players left, con la bolla ancora lontana dallo scoppio (andranno a premio in 23 giocatori ITM e c’è in palio una prima moneta da 2.857 euro. Il chipleader è v3rs4c3, seguito da vicino da ruvoloino, unici giocatori sopra i 200K. Attenzione a Andrea “supercamoz” Camozzi che riprenderà la sua corsa dal 9° posto.

Infine il The Master PKO di Partypoker che si gioca tutto in una singola giornata, anche visti i soli 66 iscritti. Il migliore è MikyMetal02 che incassa in tutto 2.011 euro mentre per il runner up Th3Pun1sh3r ci sono poco più di mille euro.