Poker Online MTT 29 marzo 2023. Il martedì su Pokerstars premia FAKINGREG e tokyo1814 che vincono i tornei più ricchi della giornata, ma vanno a segno anche: LuchyShot96, cisky358, This is soo2019 e 19SHARK82.

Poker Online MTT 29 marzo 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars del pomeriggio che al martedì richiama 305 iscritti per un montepremi di €13.770. La vittoria va a LuchyShot96 per €1.073 di prima moneta + €798 di taglie.

Il Bounty Builder supera i 27K di prizepool grazie a 612 iscritti e a spuntarla è cisky358 per €1.978+€2.182. Si ferma al 2° posto CashRoyal7 per quasi 3K complessivi di premio.

FAKINGREG vince il Night on Stars, a tokyo1814 il Colossal Stack

Passiamo ai tornei più ricchi di giornata, come il Night on Stars vinto da FAKINGREG per €3.475+€5.205 dopo aver superato PICCIONE.G. e Th3Secr3t. Ai piedi del podio riconosciamo Giuseppe “gscordo” Scordo.

Con €56.106 il montepremi più alto della giornata è ancora una volta quello del Colossal Stack che richiama la bellezza di 3.117 giocatori, e il migliore è tokyo1814 che incassa €3.412+€2.367. Il runner up è PuffettaQK che incassa in tutto circa 4.500 euro.

Poker Online MTT 29 marzo 2023: gli ultimi tornei di giornata

Rollercoaster come sempre pieno zeppo di regular, ad iniziare dal vincitore, che ha battuto un Field di 167 iscritti, incassando €1.254+€2.104, ovvero This is soo2019, che supera PR0PRI0LIU e 0ffgiuls. Al 5° posto ritroviamo Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro, già protagonista nel report di ieri.

Infine il Need For Speed con 91 entries e la vittoria da €803+€1.652 va a 19SHARK82 che anche a livello di taglie lascia le briciole agli avversari, ad iniziare dal runner up vice_airlines.