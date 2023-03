Poker Online MTT 30 marzo 2023. Mercoledì su Pokerstars con uno spettacolare Night on Stars chiuso con un deal tra i regular Stefano “OmgUreSpewer” Punzi e Marco “RaydenArtist” Richetto. Vincono anche SH0WD0WNV4LUE (con deal), darvhi14, topjordan (con deal), giocherino68 e Biri07501.

Poker Online MTT 30 marzo 2023: i primi tornei del mercoledì

La giornata su Pokerstars si apre come sempre con l’Afternoon on Stars con 285 entries e la vittoria va a SH0WD0WNV4LUE che incassa €1.793, la stessa cifra che va a dark side798 e ad AlwaysSick dopo un deal da cui il primo escluso è 9sblackpair.

631 entries al Bounty Builder che supera i 28K di monteremo, e qui la vittoria va a darvhi14 per €2.000+€3.017. Al 2° posto si ferma supercenzo83. Da segnalare i piazzamenti dei regular pietroc98 e Dirac84 al 5° e 6° posto, ma ci sono anche Romauro86 e MauroTranky in 8° e 9° posizione.

Punzi e Ricchetto si dividono il Night on Stars

Passiamo al torneo più atteso, il Night on Stars che con 488 entries produce un montepremi di €43.920. Il torneo si conclude con un deal quasi alla pari tra due regular che incassano quesi la stessa moneta, €6.711 per il vincitore Stefano “OmgUreSpewer” Punzi, €6.113 per il runner up Marco “RaydenArtist” Richetto. Rimane escluso dall’accordo il 3° classificato, luca927, mentre ai piedi del podio riconosciamo anche Donato “whitediabolic” De Bonis, davanti a surini93.

Il Colossal Stack arriva invece a €47.178 di prizepool grazie a 2.621 iscritti, e anche qui abbiamo un deal, quello tra topjordan e Brinbrin328 che incassano entrambi €5.819. Anche qui ritroviamo un regular al 3° posto, Gianluigi “speach_90” Ortu.

Poker Online MTT 30 marzo 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 190 iscritti per €17.100 di prizepool e la spunta giocherino68 per €1.400+€2.042 di premio. In 2° posizione EmanuelaDanieli, completa il podio AvAdAK3dAvrA893. Da segnalare i piazzamenti di Bulgaro98 ed Alessandro “aleppp” Giannelli rispettivamente al 8° e 9° posto.

Chiudiamo col Need For Speed che supera di poco i 6K di montepremi totale con soli 67 entries questa volta. La vittoria da €1.781 va a Biri07501 che supera GIOVANNISUN all’head up finale. Anche qui troviamo RaydenArtist al 7° posto.