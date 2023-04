Poker Online MTT 4 aprile 2023. Si è concluso il ricchissimo Sunday Million con un deal a 4, e il colpo grosso lo fa sl112358 per quasi 80K di premio totali. Vediamo anche tutti gli altri tornei SCOOP di Pokerstars del lunedì, ma anche la conclusione dei domenicali su iPoker e People’s Poker.

Sunday Million a sl112358 dopo un deal a 4

Iniziamo dal torneo più ricco, il Sunday Million che ha concluso il final day registrando 4.763 entries per un montepremi da €1.071.675. Ovviamente il vincitore in cassa un grande premio, nonostante un deal a 4. Parliamo di sl112358 che porta a casa la prima moneta da €46.534+€31.954 di taglie. In 2° posizuione abbiamo Vinss1926 che incassa €49.183+€21.696, e poi un altro regular, giopennix, a completare il podio per €52.537+€10.094. Fa parte del deal anche lucignolo921 che incassa in tutto circa 43K. In 6° posizione riconosciamo anche Simone “spera91” Speranza.

C’era da completare anche l’evento #2 LOW che comunque metteva in palio un prizepool da €154.890 grazie a 3.442 iscritti e il migliore è stato basilio910 per €9.051+€6.262. In 2° posizione c’è 0Prof e al 3° posto riconosciamo anche Nicholas0404.

Poker Online MTT 4 aprile 2023: i primi tornei SCOOP del lunedì

Passiamo all’evento #5 Awakening che nella versione HIGH ha richiamato 1.875 giocatori per un montepremi superiore ai 42K, con vittoria da €6.063 di lingottino che batte fabieliu all’head up finale. In 9° posizione Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro.

Si sale a €91.710 di prizepool all’evento #6 Bloomtime con 2.038 iscritti e il migliore è Mattemil91 per €5.858+€5.434. Si ferma in 2° posizione il regular MoChuisle7 e al 4° posto riconosciamo anche Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Il torneo più ricco del lunedì, l’evento #7 Super Monday Special, viene vinto da Mara_CasH22 che è bravo (o brava) a superare un Field da 1.308 iscritti meritandosi la prima moneta da €9.341 + €10.938 di taglie. In 2° posizione si arrende Giancarlo “frezzag” Frezza.

Ricco anche l’evento #7 LOW con più di 73K in palio e qui la vittoria va ad UTRIMA10 su Donato “whitediabolic” De Bonis e ancora MoChuisle7 sul podio.

Poker Online MTT 4 aprile 2023: gli ultimi tornei SCOOP

Passiamo all’evento #8 Devastating Thunder che sfiora i 56K di montepremi. Il migliore è TCsrl che incassa €3.953+€2.854. In 2° posizione Giuseppe “gscordo” Scordo e a completare il podio un altro nome noto, Simone “simopascu96” Pascucci.

Chiudiamo con l’evento #9 Hyper Revival che richiama altri 1.528 e la vittoria va a Forg3tAboutlt per €2.102+€2.360 su vincendo112 e Gino.33.88.

Gli altri domenicali italiani su iPoker e People’s

Iniziamo dal final day dell’Explosive Sunday su iPoker che ha chiuso le registrazioni con 1.056 entries e il migliore è stato camipro9911 che ha portato a casa 13.869 euro totali tra prima moneta e taglie. Al runner up torz931 vanno 9.065 euro mentre a completare il podio c’è CIFALION per 5.697 euro.

Si è concluso anche il Super Sunday di People’s Poker che iniziava il final day con 46 players left, ancora lontani dalla bolla (23 ITM). Alla fine la prima moneta da €2.942 è andata al vincitore SoyCaro che ha superato LuckyJoeK, runner up per €2.100. A completare il podio per €1.500 di premio c’è petrone in un final table in cui si è messo in mostra anche Andrea “supercamoz” Camozzi con un 5° posto finale. Top-10 anche per Luca “DELFO182” Delfino.