Poker Online MTT 12 aprile 2023. Continuano le SCOOP su Pokerstars e il colpo più ricco del martedì lo mette a segno KuSuNoK1 che vince l’evento Primetime Battle. Ancora un successo al Need For Speed per Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Poker Online MTT 12 aprile 2023: i primi tornei SCOOP del martedì

Partiamo con l’evento #37 HIGH Rookie vinto da gabridado84 per €1.751 di prima moneta + €1.717 di taglie. In 2° posizione il regular SZ231199 che ha già vinto ad inizio SCOOP e che si sta piazzando con costanza. Nello stesso evento, ma in versione LOW, la spunta enzotribulla, un altro nickname che non è nuovo ai nostri report sugli mtt; per lui ci sono €894+€683 come vincitore del Mini Rookie.

All’evento #38 HIGH Rainbow si gioca per quasi 65K di montepremi, grazie a 1.444 entries, e il migliore è uzzy_n1 che si aggiudica €4.209+€4.303 di premio dopo aver battuto toretto99333 all’head up finale. In 5° posizione riconosciamo BetterCallSax, davanti a Stefano “delfo182” Delfino.

Primetime Battle, vittoria per KuSuNoK1

Il torneo più ricco di giornata è l’evento #39 HIGH Primetime Battle che richiama 729 giocatori per un prize pool da €82.102. La vittoria va a KuSuNoK1 che incassa €5.678+€6.017 dopo aver superato bellunese86 mentre RastaBaby79 completa il podio. Ben €53.392 in palio anche all’evento LOW che ha richiamato 2.373 entries, e il migliore è stato gaiettabn per €3.209+€2.606.

All’evento #40 HIGH The Sprint la spunta lockbless per una prima moneta da €5.116, dopo aver battuto un Field da 704 iscritti. Si ferma al secondo posto jesuisciccio, completa il podio bamboloSG81. All’evento LOW vince giglietta per €2.494 su wetrytheblow che giusto ieri portava a casa più di 13K con la vittoria dell’evento #35 High.

Poker Online MTT 12 aprile 2023: gli ultimi tornei di giornata

Dopo un 7° posto all’evento #40 delle SCOOP, Jighen17 porta a casa il Rollercoaster per €1.096+€1.740 di premio, dopo aver superato masirinotti al testa a testa finale, con CAVALLI980 a completare il podio davanti a PR0PRI0LUI. Piazzamento al 7° posto anche per Andreacigna.

Giuseppe “peppruocc” Ruocco porta a casa per l’ennesima volta il Need For Speed che nella giornata di martedì ha richiamato 93 giocatori, e al vincitore sono andati €820+€1.667.