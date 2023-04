Poker Online MTT 18 aprile 2023. Champagnekino sfiora un altro colpaccio alle SCOOP di Pokerstars, ma il Sunday Ultradeep va a bloodyrevers. Vincono anche Luca Stevanato (in foto) e Simone Demasi.

Sunday UltraDeep a bloodyrevers che batte Champagnekino

Riprendiamo dal torneo più atteso, il domenicale diviso su due giornate che si è concluso lunedì, l’evento #56 HIGH Sunday UltraDeep delle SCOOP vinto da bloodyrevers che incassa una prima moneta pesante da €28.318. Complimenti a lui, ma complimenti anche a Champagnekino che sfiora un altro grande colpo (a inizio mese aveva vinto un Primetime Battle) e si piazza 2° per più di 20K di premio.

Completa il podio Karim1702 davanti a CIPROMCFLY16. Riconosciamo anche Th3Secr3t al 5° posto, ed un positivo Emiliano “IfAc2gUd2WiN” Conti che chiude in 7° posizione.

Poker Online MTT 18 aprile 2023: i primi tornei del lunedì

All’evento #59 HIGH Awakening abbiamo 1.541 entries con vittoria di Poll88 che incassa €4.473 dopo un deal con pintigool che incassa poco meno. A completare il podio c’è jesuskhane che si lascia alle spalle il regular Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani. Nello stesso evento in versione LOW, il Mini Awakening, abbiamo ben 3.389 iscritti col buy-in popolare di €5, e la vittoria da €2.082 va a denyblanko.

All’evento #60 HIGH Bloomtime la spunta beneari1327 per €4.423 di prima moneta + €3.375 di taglie su un Field da 1.591 iscritti. Il runner up è schiacco68 su masirinotti al 3° posto, davanti a Dario “Cifalino91” Barone. Nel Mini vince nico09191 che incassa €2.229+€1.195.

Poker Online MTT 18 aprile 2023: Luca Stevanato vince il Monday Special

Colpo vincente di Luca “steva10” Stevanato (già top-20 al Sunday UltraDeep) che porta a casa l’evento #61 HIGH Monday Special che si avvicina ai 100K di prizepool grazie a 1.413 iscritti. Per steva10 c’è una prima moneta da €5.887 a cui aggiunge €5.137 di taglie. La versione Mini va invece a Run$oG00:D per €2.773+€1.596. Piazzamento al 7° posto per simopascu96.

Poker Online MTT 18 aprile 2023: gli ultimi tornei di Pokerstars

Passiamo all’evento #62 HIGH Turbo Fight che ha il buy-in più alto della giornata, €250, pagato da 288 giocatori e il migliore è D4MM1L3CH1P5 che incassa €5.280+€6.240. Si ferma in 2° posizione Lelouch Vi e poi abbiamo Antonio “ANSU-FATI96” Zola a completare il podio. Anche qui top-10 per Cifalino91. Sfiora i 30K di montepremi anche l’evento Mini che viene vinto da A.Lapini (€2.144+€2.553) su dark side798 e Luca “KILLUCK” Daelli.

Evento #63 HIGH Hyper Revival, l’ultimo delle SCOOP del lunedì che finisce nelle tasche di efremfreefree per €1.846+€1.573 che ha la meglio su un Field di 1.319 entries mentre il Mini sale a 2.195 iscritti che non bastano a superare i 10K garantiti, e qui la vittoria va a ChristianDic.

MoChuisle7 vince il Rollercoaster per €1.112+€1.851 dopo aver battuta Pasquale “Ov3rthinking” De Caprio al testa a testa finale, poi c’è vice_airlines a completare il podio.

Infine il Need For Speed che richiama 103 giocatori per €9.270 di prizepool e la vittoria va a BetterCallSax per €2.142, dopo aver superato un altro regular, MIC995, al testa a testa finale. Come sempre tanti nick name noti al tavolo finale, tra cui tuffoAbomba ma anche Andrea “Andreacigna” Pini che aveva fatto 7° anche al Rollercoaster.

Gli altri tornei sulle poker room italiane

Simone “BetBetShove94” Demasi (noto come 94pazzini94 su Pokerstars) vince l’Explosive Sunday di iPoker che ha chiuso con 1.027 entries. Per il vincitore c’è un totale 15.037 euro tra prima moneta e taglie.

Su People’s Poker si è concluso il domenicale Super Sunday da €12.500 garantiti con 140 iscritti. La spunta Istrale75 che si conferma dopo un day1 in cui aveva chiuso da chipleader. Il runner up è MUSTACCHIONE100 poi a completare il podio riconosciamo Gabriele “KingMAvE911” Re.