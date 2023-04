Poker Online MTT 26 aprile 2023. Le SCOOP sono finite, ma su Pokerstars ovviamente si gioca anche il 25 aprile. Vediamo i risultati più interessanti, con le vittorie di: zioernst, Mario “coinflip21” Carrascon (in foto IPO), Alessandro “aleppp” Giannelli, matilde03, Shadowkizz e DAVIDBRANDO.

Poker Online MTT 26 aprile 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo dall’Afternoon on Stars con 393 iscritti e un prizepool che supera i 17K. La vittoria vale €1.327 per matilde03, dopo un deal con mostbetter94. Per la vincitrice del torneo pomeridiano di Pokerstars, ci sono anche €1.399 di taglie.

Il Bounty Builder sfiora i 27K di montepremi grazie a 598 iscritti, e il migliore è il regular Mario “coinflip21” Carrascon al quale vanno €1.933+€1.824. Per il runner up Jaysmooth77 ci sono €1.932+€722, completa il podio TheBoss19149, davanti all’immancabile Fabrizio “Asky16” Petroni.

Night on Stars, zioernst batte kumas55. Alessandro Giannelli trionfa al Colossal

532 giocatori hanno partecipato al Night on Stars, in lotta per un montepremi da €47.880. La vittoria da €3.477+€4.790 va a zioernst che nel testa a testa finale supera kumas55 che si accontenta di €3.476+€599.

Più di 54K in ballo anche al Colossal Stack che richiama 3.026 giocatori, e il migliore è Alessandro “aleppp” Giannelli che porta a casa €3.232+€2.386 dopo aver battuto riccioesco96, ultimo ad arrendersi. Sul gradino basso del podio riconosciamo Ste4L7H che di recente abbiamo visto tra i protagonisti del Main Event SCOOP.

Poker Online MTT 26 aprile 2023: gli ultimi tornei del giorno

Al Rollercoaster abbiamo 150 iscritti per €13.500 di montepremi. La vittoria va al regular Shadowkizz per €1.174+€1.469. In 2° posizione un altro nickname noto, pietroc98, poi c’è Diallo12 a completare il podio.

La chiusura è come sempre dedicata al turbo della notte di Pokerstars, il Need For Speed che si ferma a 76 iscritti che non bastano a superare il garantito da 7K. La vittoria da €780+€1.134 va a DAVIDBRANDO su TopDogg2.0. Anche qui ritroviamo aleppp al 5° posto ed Asky16 in 7° posizione.