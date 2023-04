Poker Online MTT 27 aprile 2023. Mercoledì con tanto overlay su Pokerstars visto che sono i tornei della notte (Rollercoaster e Need For Speed) superano i rispettivi garantiti. Non lo fanno l’Afternoon on Stars, il Bounty Builder ma anche il Night on Stars e il Colossal Stack. Le vittorie principali vanno a: jessi3793, ferroshark89, guglielmo666 ed aleppp.

Poker Online MTT 27 aprile 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars del pomeriggio, con 191 iscritti che non permettono di superare i 12K di garantito. La vittoria vale €2.263 e va a cammeddru su bastianizza che porta a casa €1.687. Completa il podio NoKeppare per €1.259. Da segnalare il 5° posto di Jaysmooth77.

Sotto i 25K garantiti anche il Bounty Builder vinto da guglielmo666 per €1.871 di prima moneta + €2.166 di taglie. In 2° posizione abbiamo Kingferro98 che incassa in tutto poco più di 2.200 euro.

Night on Stars: vince jessi3793, a guglielmo666 il Colossal

Non va sopra i 40K garantiti anche il Night on Stars con 402 iscritti. Il migliore è jessi3793 che porta comunque a casa una bella prima moneta da €6.906. Per il runner up lucarubo99 ci sono €5.123 di premio, completa il podio F.Maike per €3.800.

40K garantiti anche al Colossal Stack con 2.163 iscritti. Vittoria per ferroshark89 che incassa €3.789 dopo un deal con RxmboN4yt, ruscyu e PERRYYYYYY.

Poker Online MTT 27 aprile 2023: gli ultimi tornei del mercoledì

Il Rollercoaster è il primo torneo che supera il garantito da 12.5K, anche se di poco (prizepool di €12.870 con 143 iscritti). La vittoria va a thewhitewolf95 per €1.119+€1.719. Si ferma al 2° posto dinapoli78 davanti ai regular Errobet, PR0PRI0LUI e Griffa2.0.

Chiudiamo col Need For Speed da 75 entires e €6.750 di prize pool. Ancora una vittoria per Alessandro “aleppp” Giannelli che incassa la prima moneta da €1.643, dopo essere stato protagonista negli ultimi giorni, specialmente il 25 aprile quando ha portato a casa il Colossal Stack. Anche qui troviamo Griffa2.0 piazzato al 4° posto, davanti a Giuseppe “peppruocc” Ruocco.