Poker Online MTT 16 maggio 2023. Dopo il Main Event Bounty Builder di domenica, Popomishanti sfiora un altro colpaccio chiudendo 2° al Colossal Stack vinto da Killua910 mentre enzotribulla porta a casa il Night on Stars di Pokerstars. Su People’s Poker il domenicale Super Sunday viene vinto dal regular mathjunk.

I primi tornei della giornata

Il lunedì su Pokerstars si apre con l’Afternoon on Stars che richiama 247 giocatori per un montepremi da €11.115. La vittoria da €2.025 va a D1ANDREA99 che supera gancio93 al heads up finale. Completa il podio Canelupo86.

Altri 853 iscritti al Bounty Builder che supera i 38K di prizepool. Vittoria per Isaksion che incassa €2.619 di prima moneta + €1.965 di taglie. In 2° posizione si ferma Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che incassa in tutto circa 4K.

Poker Online MTT 16 maggio 2023: enzotribulla vince il NoS

Buoni numeri anche per il Night On Stars con 721 entries e un montepremi da €64.890. Si gioca per una prima moneta da €10.477 che finisce nelle tasche del regular enzotribulla.

Dopo aver vinto il Main Event Bounty Builder il giorno prima, Popomishanti sfiora un altro bel colpo al lunedì, col 2° posto al Colossal Stack che gli vale €5.894 mentre la vittoria da €8.429 è di Killua910. Sul gradino basso del podio pinkporcel ed anche qui troviamo Il-Giuglia in top-10 (7° posto). Interessante notare un altro protagonista del Main Event BB di domenica, e un altro nickname che prima di ieri era uscito poco nei nostri report, Playweedabrain, che chiuse 3° quel torneo, affermarsi a sua volta al Colossal Stack del lunedì con un 5° posto.

Poker Online MTT 16 maggio 2023: gli ultimi tornei del lunedì

Si avvicina ai 200 iscritti il Rollercoaster che arriva a €17.370 di prizepool. Vittoria del regular RenatoINT che incassa €1.422+€2.154 dopo aver superato Enneaeffe, ultimo ad arrendersi. Piazzamento al 4° posto per St3ffolo e in 6° posizione riconosciamo anche Everbrun1, davanti ad ANSU-FATI96.

Altri 97 iscritti al Need For Speed che chiude il lunedì con la vittoria da €2.073 di paloalto1000 su Marco “RaydenArtist” Richetto, poi c’è scellone9477 a completare il podio.

Super Sunday di People’s Poker, vince mathjunk

Chiudiamo col domenicale di People’s Poker Microgame, il Super Sunday che si è concluso nella giornata di ieri, col final day dominato anche qui da un regular, mathjunk, che porta a casa la prima moneta da €2.875 dopo aver superato un Field di 137 iscritti. Al runner up watchmewin vanno 2.040 euro mentre a completare il podio c’è falagnamerix per 1.467 euro di premio.