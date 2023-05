Poker Online MTT 25 maggio 2023. Vediamo i risultati del mercoledì su Pokerstars. I colpi principali li mettono a segno Ste4L7H e Natt87, ma vincono anche: jessika60, Gibozza, C.BRONSON55, JeckVII, lahner73 e MatJoke.

MicroMillions: vittorie per jessika60, Natt87 e Gibozza

Iniziamo dall’evento #24 The Glorious delle MicroMillions di Pokerstars, che ha richiamato 2.944 giocatori per più di 13K di monteremo. Vittoria per jessika60 che incassa €783 di prima moneta + €553 di taglie.

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #27 Daily Main con 2.061 entries per €37.098 di prizepool. Vittoria per Natt87 che incassa €2.259+€1.653 dopo aver superato Seltzer97 all’heads up finale. Sul gradino basso del podio riconosciamo GENTECHESPER4 e in 4° posizione c’è Giulio “Enne98” Colazzo.

Infine l’evento #30 Bounty Cataclysm che viene vinto dal regular Gibozza che incassa in tutto poco più di 1.500 euro.

Poker Online MTT 25 maggio 2023: i primi tornei del mercoledì

Ancora sotto il garantito da 12K l’Afternoon on Stars con 218 iscritti, e il migliore è C.BRONSON55 che incassa €2.200 dopo aver superato D4MMIL3CH1P5.

Non supera i 25K nemmeno il Bounty Builder con 546 entries. Vittoria per JeckVII che incassa €1.841+€2.641 dopo aver battuto ziotony94 all’heads up finale.

Poker Online MTT 25 maggio 2023: Ste4L7H vince il Night on Stars

369 iscritti al Night on Stars per un montepremi complessivo di €33.210. La vittoria va al regular Ste4L7H che porta a casa la prima moneta da €5.785. Per il runner up VVsMolly ci sono €4.318.

Super gli 11K il Rollercoaster con 126 entries, e il migliore è lahner73 che ha la meglio su IMuCkTheNut ed ALEP911. Anche qui troviamo Enne98 al 5° posto, alle spalle di Matteo “SpeedOne1” Liparulo.

Infine il Need For Speed che va a MatJoke, abile a superare un field comunque ristretto da 63 giocatori, e ad incassare la prima moneta da €1.675, mentre per il runner up OltreVuota ci sono €1.115 di premio. Completa il podio Biri07501 che poi chiuderà al 2° posto anche al Mini Need For Speed vinto da Lebon88.