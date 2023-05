Poker Online MTT 29 maggio 2023. Ennesimo colpo per Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che vince l’High Roller delle MicroMillions su Pokerstars dove abbiamo Simone “simopascu96” Pascucci al comando del Sunday Special. TEMPLARI19 chipleader su iPoker; nica983 è primo al Super Sunday di People’s Poker.

Poker Online MTT 29 maggio 2023: risultati MicroMillions

Iniziamo dalle MicroMillions di Pokerstars, e in particolare dall’evento #53 HIGH ROLLER ed è subito spettacolo con 1.205 iscritti e un prizepool da €54.225. Il migliore è Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che incassa €3.481 di prima moneta + €3.712 di taglie. Da segnalare anche il 6° posto di Mario “coinflip21” Carrascon che continua a piazzarsi con continuità negli ultimi giorni.

L’altro torneo principale della domenica di MicroMillions è l’evento #57 Daily Main con 2.417 entries e un montepremi da €43.506. La vittoria va a ChristianDic per €2.613+€.1853. Si ferma al 2° posto Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo.

Poker Online MTT 29 maggio 2023: i primi tornei domenica su Pokerstars

Iniziamo dal Sunday Warm Up che con 332 iscritti non supera il garantito da 15K. La vittoria vale comunque €1.151+€1.799 e va ad Alaambra che batte il reguylar Ribo95 nel testa a testa finale. Da segnalare la top-10 di Giada “CatSniper84” Fang.

Si ferma ai 15K garantiti anche il Sunday Bounty Builder che viene vinto da QQcorraQQ per €1.153+€1.235. In 2° posizione c’è damonsalvator19. In 7° posizione rivediamo anche KiroiSenko e c’è un altro piazzamento per Gaza Sparta9 al 9° posto.

Super di poco il garantito il Sunday Slam con €25.065 di Prize pool e la vittoria da €1.866+€2.199 va a GIORGIA009. In 5° posto riconosciamo AleAsto2 e al 9° posto Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni, davanti a Matteo “sgrillex” Sarais.

Simone Pascucci comanda il Sunday Special e fa 4° al Sunday High Roller

Un nome eccellente chiude come chipleader il day1 del Sunday Special tra i 94 players left, dopo che si erano iscritti in 1.002 lasciando il garantito da 100K. Si gioca per una prima moneta superiore ai 15K e al comando c’è Simone “simopascu96” Pascucci. Anche qui c’è TESTADIDONNA che riprenderà dal 9° posto.

Simone Pascucci ottimo anche al Sunday High Roller dove chiude al 4° posto per altri €2.849 di premio su un Field da 136 iscritti. Il migliore qui è SZ231199 che porta a casa €6.707 dopo aver superato Matteo92AA.

Poker Online MTT 29 maggio 2023: gli ultimi tornei su Pokerstars

Al Rollercoaster non si superano gli €8.500 di premio con 91 iscritti e la vittoria va a Fruet per poco più di 2.000 euro totali di premio.

Sotto il garantito da €7.500 anche il Sunday Supersonic con 391 iscritti. Vittoria per eddy90901 che incassa €1.297 dopo aver battuto ultraazzurro.

Chiudiamo col Need For Speed vinto per l’ennesima volta da Marco “RaydenArtist” Richetto. Ormai abbiamo perso il conto delle volte che questo regular ha vinto il turbo della notte di Pokerstars, e questa volta sono €731+€1.087 di premio dopo aver superato un altro regular, aleorsi98, che aveva già aperto la giornata piazzandosi ad un torneo dove lo troviamo spesso tra i primi, l’Afternoon on Stars.

Gli eventi della domenica su iPoker e People’s Poker

Su iPoker si è giocato il day1 del ExplosivePKO con 611 iscritti (ma la late registration rimane aperta). Al momento in 196 riprenderanno il final day del lunedì, in corsa per una prima moneta da 8.156 euro più le taglie. Il chipleader è TEMPLARI19.

Il Super Sunday di People’s Poker vede invece al comando nica983 in un torneo che grazie a 148 iscritti è arrivato a €13.320 di montepremi. Si gioca per una prima moneta da €3.045 e al final day si riprenderà con 55 players left.