Poker Online MTT 30 maggio 2023. Si sono conclusi i domenicali con i final day che hanno visto primeggiare Ceresinhooo su Pokerstars, buf007 su iPoker ed Ubris91 su People’s Poker. Bene anche 2cecchino2 che vince il NoS del lunedì, mentre Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio continua a piazzarsi con costanza.

Ceresinhooo vince il Sunday Special

Si è concluso il Sunday Special, il domenicale più ricco di Pokerstars e divido in due giorni. Nel final day del lunedì avevamo ancora 94 players left, con simopascu96 chipleader, anche se non arriva la vittoria per lui, ma per Ceresinhooo che incassa così la prima moneta da €15.523 dopo aver superato ElDiabolico6 che incassa €11.065.

Piazzamento al 5° posto anche per RastaBaby79 e in 7° posizione riconosciamo Luca “delfo182” Delfino, davanti a Marco “RaydenArtist” Richetto e a Suckkkkk.

Poker Online MTT 30 maggio 2023: tornei MicroMillions

Continuano le MicroMillions e la giornata inizia con l’evento #62 The Glorious che con 2.786 iscritti arriva a €12.537 di montepremi. La vittoria va a T.Dell’Orco, anche se il torneo più ricco ed atteso è l‘evento #63 Monady Jackpot che richiama la bellezza di 6.488 giocatori, ma il garantito da 60K non viene superato. Vittoria da €3.657 di prima moneta + €1.379 di taglie per menaruolo che batte ruscyu all’heads up finale.

Si avvicina ai 40k il montepremi dell’evento #65 Daily Main che viene vinto da EdoBamba_AA che ha la meglio su un Field di 2.204 entries. L’ultimo ad arrendersi è valerex.

Chiudiamo con l’evento #68 Bounty Cataclysm che viene vinto da rubens160677 che batte XLEPLAISIRX. A completare il podio c’è il regular KiroiSenko.

Poker Online MTT 30 maggio 2023: Night on Stars per 2cecchino2

Vediamo anche la programmazione standard di Pokerstars aperta dal Afternoon on Stars che non supera il garantito da 10K con 200 iscritti precisi, e vittoria da €1.866 per PumaItsBack. Supera di poco i 30K invece il Bounty Builder vinto da Golden Eagle88 che porta a casa €2.142+€2.406. In 2° posizione Vmetatarso poi abbiamo tuffoAbomba a completare il podio.

Il Night on Stars del lunedì richiama 580 giocatori per €52.200 di prizepool. La vittoria va a 2cecchino2 che incassa la prima moneta piena da €8.742, lasciando €6.346 al runner up marcogoo.

Rollercoaster per il regular Biri07501 che supera la concorrenza di 173 giocatori per una prima moneta da €1.299 a cui aggiunge €1.918 di taglie. Il runner up è coniglietto poi riconosciamo SZ31199 a completare il podio davanti a IMuCkTheNut e a Gabriele “KingMAvE911” Re, poi c’è l’immancabile Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio in 7° posizione.

Il-Giuglia porta a casa anche il 2° posto da €1.309 del Need For Speed vinto da AKILLERJJ su un Field da 80 giocatori, e per una prima moneta da €1.752.

Poker Online MTT 30 maggio 2023: gli altri domenicali

Passiamo su iPoker con l’ExplosivePKO che ha chiuso con 693 iscritti e il migliore tra loro è stato buf007 che tra prima moneta e taglie porta a casa 10.659 euro totali. Il runner up è leaveoutskillz che si merita 9.178 euro di premio.

Il Super Sunday di People’s Poker Microgame va invece a Ubris91 che incassa la prima moneta da 3.044 euro dopo aver superato Claude779 all’heads up finale. Per il runner up c’è un premio da €2.173. Anche qui ritroviamo il regular Biri07501 che di solito troviamo su PS.