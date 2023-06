Poker Online MTT 13 giugno 2023. Impresa per Ceresinhoo che in meno di due settimane centra per due volte il Sunday Special, il domenicale più ricco d’Italia. Lunedì vincente anche per: youwatchmewin1, Tamarindo84, swainzami, K8danceK8, aleppp e BetterCallSax.

Ceresinhoo ci ha preso gusto al Sunday Special

Il 30 maggio Ceresinhoo portava a casa più di 15K vincendo il domenicale più importante di Pokerstars, e in generale il più ricco tra i tornei di poker online ricorrenti in Italia. A meno di due settimane di distanza lo stesso Ceresinhoo replica tornando a vincere, ed incassando altri €15.523, davvero una run incredibile. Di fatto questo giocatore ha vinto il domenicale più ricco e importante d’Italia in 2 delle ultime 3 edizioni, lasciando solo la scorsa a 5Cpt.Farrel5.

Poker Online MTT 13 giugno 2023: i primi tornei del lunedì

Passiamo alla programmazione standard del lunedì e come sempre apriamo con l’Afternoon on Stars vinto da youwatchmewin1 per €1.873 mentre al runner up sgraccobaldo vanno €1.405.

Il Bounty Builder supera i 30K di montepremi con 682 iscritti e il migliore è Tamarindo84 che incassa €2.161 di prima moneta + €2.911 di taglie. In 2° posizione vilma72 porta a casa poco meno di 3k totali.

Poker Online MTT 13 giugno 2023: NoS a swainzami

Passiamo al Night on Stars che con i suoi 619 iscritti raggiunge il montepremi di €55.710. La vittoria vale €9.187 e finisce nelle tasche di swainzami e anche qui il runner up è lo stesso del Bounty Builder, ovvero vilma72 che incassa altri €6.630. Completa il podio plogiu.

Deal a 4 al Colossal Stack che ha richiamato 2.932 giocatori per un Prize pool da €52.776. La vittoria nominale va a K8danceK8 che è anche quello che incassa di più, €5.275, mentre dietro emanpor81, AleFraxSempre e giuseppe83rg si accontentano di meno di 5k.

Poker Online MTT 13 giugno 2023: gli ultimi tornei della giornata

Alessandro “aleppp” Giannelli si fa sentire al Rollercoaster, mettendo in fila un Field di 177 entries, e incassando un premio da €1.329+€1.598. Si ferma al 2° posto capa1991 poi abbiamo dennydenny91 a completare il podio davanti a MircoNovantotto. Anche qui troviamo plogiu al tavolo finale, in 5° posizione davanti ad Ettore “pro-fumato87” Sposato.

81 iscritti al Need For Speed e il migliore è BetterCallSax per una prima moneta da €1.774. L’ultimo ad arrendersi è Landech, davanti a Gioemil71. Ai piedi del podio TopDogg2.0, immancabile nei nostri report in questi giorni.