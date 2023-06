Poker Online MTT 15 giugno 2023. Mercoledì di tornei su Pokerstars, anche se il Colossal Stack è stato annullato per problemi tecnici. Si è invece giocato il Night on Stars vinto da Sachapower98. Successi anche per: PRO_BUBBA777, blz2412, NealCaffrey97 e Lelouch Vi.

Poker Online MTT 15 giugno 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo come sempre dal Afternoon on Stars con 172 iscritti che non bastano a superare i 10k garantiti. La vittoria vale €1.026 di prima moneta + €895 di taglie, e finisce nelle tasche di PRO_BUBBA777 che batte Giropelli all’head up finale.

Il Bounty Builder arriva invece fino a €28.710 di montepremi con 638 entries, e la vittoria da €2.022+€2.440 va a blz2412. Il runner up è farina107, poi abbiamo Leooo98 a completare il podio.

Night on Stars per Sachapower98, annullato il Colossal Stack

Mercoledì non si è giocato il Colossal Stack, il torneo è stato annullato per problemi tecnici. E’ così il Night on Stars il torneo nettamente più importante, con i suoi €42.120 di montepremi e 468 iscritti. La vittoria va a Sachapower98 che incassa €7.166 dopo aver superato A.Lapini che si accontenta di €5.181. Da segnalare il piazzamento al 4° posto di Alessandro “Deneb93” Pichierri.

Poker Online MTT 15 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

160 iscritti al Rollercoaster per €14.400 di prizepool. La vittoria va a NealCaffrey97 che incassa €1.202+€2.362 dopo aver superato Ajer84 nel testa a testa finale.

80 iscritti al Need For Speed in lotta per un montepremi di €7.200. La vittoria a Lelouch Vi per €1.752 di prima moneta. Sul gradino basso del podio Alessandro “aleppp” Gianelli. Da segnalare Sfifinki che vince il Mini Need For Speed, dopo che il giorno prima aveva vinto il Need For Speed principale.