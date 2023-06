Poker Online MTT 29 giugno 2023. I risultati dei principali tornei online del mercoledì su Pokerstars con le vittorie di: cris94949494, IlMago0810, cookathome, Tep.2013, dugao91 e Fabiosky23, con doppio tavolo finale di Simone “94pazzini94” Demasi e anche di youwatchmewin1.

Poker Online MTT 29 giugno 2023: i primi tornei del mercoledì

All’Afternoon on Stars si gioca per i 10K garantiti, con 221 iscritti, e tutto si risolve con un deal a tre per cris94949494, francybell e gancio93; per tutti c’è un premio identico di €1.422. Piazzamento al 6° posto per Simone “94pazzini94” Demasi, in 9° posizione riconosciamo anche youwatchmewin1.

20K garantiti invece al Bounty Builder con 425 entries, e qui la vittoria va a IlMago0810 che incassa €1.541 di prima moneta + €1.558 di taglie.

Cookathome si cucina il Night on Stars, Colossal per Tep.2013

Anche il Night on Stars non supera i 30K garantiti con 313 iscritti. La prima moneta vale €5.361 e finisce nelle tasche di cookathome che supera consuelo1968 all’heads up finale, poi abbiamo MISTERTOPIC a completare il podio. Anche qui ritroviamo 94pazzini94 piazzato in 4° posizione, e anche qui troviamo youwatchmewin1, abbonato al 9° posto.

Il Colossal Stack è il primo torneo del mercoledì a superare il garantito da 35K, anche se di poco, con 1.980 partecipanti. Il migliore è Tep.2013 che incassa €4.496, lo stesso premio che va al runner up Oldworldodor dopo un accordo da cui rimane escluso EdoBamba_AA al 3° posto.

Poker Online MTT 29 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

Anche il Rollercoaster va sopra il garantito arrivando a €11.070 di montepremi grazie a 123 entries. La vittoria da €992+€1.840 va al regular dugao91 che supera crimeS97 e poi al 3° posto c’è Gino.33.88 che ci ha preso gusto dopo la vittoria al NoS del giorno prima.

Nemmeno 50 iscritti ad uno dei più poveri Need For Speed di sempre, ma come al solito i nomi noti non mancano, ad iniziare dal vincitore, Fabiosky23, che porta a casa la prima moneta da €1.936 dopo aver battuto duccio931510 nel testa a testa finale. Da segnalare i piazzamenti di Vop444, Alessandro “aleppp” Giannelli, sapy000 e RockDUNDO, in fila dal 4° al 7° posto, ultima posizione ITM di questo torneo.