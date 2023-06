Poker Online MTT 30 giugno 2023. Tanti risultati interessanti nel giovedì di Pokerstars, col Night on Stars da €250 di buy-in che viene vinto dal reguylar valerex su Giulio “Enne98” Colazzo. Regular vincenti anche al Bounty Builder (D1ANDREA99), al Colossal Stack (aleorsi98), al Rollercoaster (simopascu96) e anche al Need For Speed (lorz1995).

Poker Online MTT 30 giugno 2023: i primi tornei del giovedì

All’Afternoon on Stars si gioca per un montepremi di €11.385 grazie a 253 iscritti, e il migliore è ilgladiatore1998 che incassa €905 di primamoneta + €1.514 di taglie.

Il Bounty Builder si avvicina ai 23K di prizepool con 509 iscritti e qui la vittoria va al regular D1ANDREA99 per €1.663+€1.942. Da segnalare il 4° posto di Fabio “backdoorAK” Peluso che in questi giorni ha fatto 2° al High Roller a Malta. Dietro di lui c’è anche Gabriele “KINGMAVE912” Re in 5° posizione.

Night on Stars per valerex che batte Enne98. Colossal Stack per aleorsi98

La vittoria del Night on Stars va a valerex, abile a superare un Field da 225 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250 del giovedì, producendo un montepremi di €50.625. La vittoria vale €4.063+€7.426 dopo aver superato Giulio “Enne98” Colazzo nel testa a testa finale. Piazzamento anche per l’immancabile Alessandro “aleppp” Gianelli in 6° posizione, e anche qui c’è D1ANDREA99 in top-10.

Al Colossal Stack abbiamo 2.476 entries per un prizepool da €44.568 e anche qui vince un regular, aleorsi98, che incassa €2.764+€2.481 dopo aver battuto valerikkese all’heads up finale.

Poker Online MTT 30 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al Rollercoaster che arriva a €14.310 di montepremi con 159 iscritti e anche qui riconosciamo il vincitore, Simone “simopascu96” Pascucci per €1.194+€1.708. In 2° posizione donnarumma92 poi c’è B3tter_RuN a completare il podio davanti a frezzag. Un altra top-10 per Enne98.

Con 66 iscritti non supera i 6K garantiti il Need For Speed che viene vinto da lorz1995 che incassa €771+€1.103. Un altro podio per B3tter_RuN che qui chiude al 2° posto davanti a IwasRickyKaka90, un altro regular che nelle ultime settimane citiamo praticamente ogni giorno.