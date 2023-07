Poker Online MTT 12 luglio 2023. Dopo il NoS del lunedì, Giannibau1 vince il Bounty Builder del giorno dopo. Si conferma, ma senza vincere, anche Ettore “pro-fumato87” Esposito al 2° podio consecutivo al Night on Stars. Successi pure per: Maryjay566, Benasioo7, MatJoke e Budinoskin.

Poker Online MTT 12 luglio 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo dall’Afternoon on Stars con 253 iscritti per €11.385 di montepremi. La vittoria va a Maryjay566 per €955 di prima moneta + €1.599 di taglie. Il runner up è SuperPatrick95 poi c’è il regular giopennix a completare il podio.

Supera i 20K il Bounty Builder con 456 iscritti e il migliore è Giannibau1 che porta a casa €1.499+€2.238 il giorno dopo aver sbancato al Night on Stars, periodo davvero ottimo per questo nickname che prima di ieri non avevamo mai incrociato nei nostri report. In 2° posizione si ferma kenya362 e poi c’è il regular PR0PRI0LUI a completare il podio. Tra i piazzati in top-10 riconosciamo anche put3c4, prinelatn e dugao81 in fila dal 5° al 7° posto.

Ancora un podio al NoS per Ettore Esposito, vince dennydenny91

Ieri al Night on Stars dietro al già citato Giannibau1, si è piazzato il regular Ettore “pro-fumato87” Esposito che anche il giorno dopo centra il podio con un 3° posto da €1.702+€205, dietro a EasyforGrog e al vincitore dennydenny91 che batte un Field di 401 iscritti e incassa €2.709+€3.123.

Il Colossal Stack con i suoi 2.422 iscritti è il torneo col Prize pool più ricco di giornata su Pokerstars, e lo vince Benasioo7 per €2.704+€2.160 dopo aver superato L0veThisGame.

Poker Online MTT 12 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

MatJoke batte Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi al Rollercoaster che ha visto la partecipazione di 118 giocatori, e per il vincitore ci sono circa €2.500 totali di premio. Da segnalare il 7° posto di B3tter_RuN e dietro di lui Riccardo “CrazyRich85” Basso e put3c4 che ritroviamo anche qui.

Infine il Need For Speed, il turbo della notte che questa volta si ferma a 53 iscritti e non riesce a superare il modesto garantito da 5K. La vittoria vale €742+€703 e va a Budinoskin su morghana87 e IwasRickyKaka90. Anche qui ritroviamo pro-fumato87 in 4° posizione, davanti all’immancabile Alessandro “aleppp” Giannelli.