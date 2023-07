Poker Online MTT: Jackson Genovesi trionfa al NoS. Intanto Nicola Angelini vince il 2° anello WSOPC Online

Poker Online MTT 14 luglio 2023. Il ricco Night on Stars del giovedì viene vinto da Jackson “DJackMpkr” Genovesi (in foto repertorio by PIW). Su Pokerstars successi anche per: supermike26, valerixx98, vinteo66, MoChuisle7 e Shadowkizz. Serie di piazzamenti per RenatoINT, edofatto e damonsalvator19. Intanto sulle piattaforme internazionali Nicola “JuStOnETiMe_” Angelini vince il suo secondo ring online alle WSOPC.

Poker Online MTT 14 luglio 2023: i primi tornei del giovedì su Pokerstars

All’Afternoon on Stars si arriva a €10.350 di montepremi grazie a 229 iscritti e la vittoria va a supermike26 per €827 di prima moneta + €924 di taglie. Si ferma al 2° posto StanAzzurra mentre DeLaurences completa il podio davanti al regular RenatoINT.

Supera i 20k di prizepool il Bounty Builder con 459 iscritti e il migliore è valerixx98 per €1.509+€2.405. Il runner up è damonsalvator19 poi c’è MIKE9983 a completare il podio.

Night on Stars per Jackson “DJackMpkr” Genovesi

Al giovedì Night on Stars da €250 di buy-in che richiama 198 giocatori per un Prize pool da €44.550. Arriva la vittoria eccellente di Jackson “DJackMpkr” Genovesi che incassa la prima moneta da €3.667 a cui aggiunge €4.812 di taglie dopo aver superato b0ku_n0_h3ro. Completa il podio D4MM1L3CH1P5. Da segnalare anche l’8° posto di Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro in 8° posizione.

Buon montepremi anche al Colossal Stack che con 2.385 entries arriva a €42.930 di Prize pool e la vittoria da €2.671+€1.666 va a vinteo66 su 1m2good4y0u e poi c’è Kamak_01 a completare il podio.

Poker Online MTT 14 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster partecipano 155 giocatori per un montepremi che sfiora i 14K. Vittoria per MoChuisle7 e anche qui ritroviamo RenatoINT in 2° posizione, davanti a edofatto e ad un altro nickname in cui siamo già incappati in questo report, demonsalvator19.

Chiusura col Need For Speed da 75 iscritti a darsi battaglia per €6.750 e a spuntarla anche qui è un regular, Shadowkizz che ha la meglio su JustynByBer all’heads up finale, poi sul podio ritroviamo anche qui edofatto, abbonato al 3° posto.

Nicola “JuStOnETiMe_” Angelini vince il suo secondo ring online alle WSOPC

Intanto Nicola “JuStOnETiMe_” Angelini vince l’anello delle World Series of Poker Circuit Online, il suo secondo anello in carriera, oltre ad una non trascurabile prima moneta da 74.044 dollari, portando a casa l’evento $800 Pot Limit Omaha, a pochi mesi dal primo successo al $320 6 max No Limit Hold’em, era il 18 marzo in quel caso.

Complimenti ad Angelini che, nonostante non sia andato a Las Vegas, riesce a tenere in alto i colori italiani anche sulle piattaforme online internazionali, proprio nei giorni in cui un fantastico Zlatin Penev sfiora il braccialetto live alle WSOP, incassando più di 300K, e non parliamo di Penev a caso, visto che come Angelini fa parte dello stesso gruppo di giocatori cresciuto in Romagna, ed è lo stesso Angelini, nell’intervista rilasciata a GiocoNews, a ricordarcelo: “Che spettacolo Zlatino, hai visto la scuola romagnola che spettacolo? Siamo fortissimi occhio a Davide Muccini, Giorgio Montebelli e il sottoscritto, facciamo paura! Sto giocando solo un po’ di cash game e dal vivo qualche live qua e la ma senza grossa frequenza, non sono andato a Las Vegas per le tasse. Adesso però vado 12 giorni in Austria a Velden dal 18 al 30. Ero giro con la famiglia e d’estate non gioco online ma il Wsopc non me lo sono perso. Ho fatto comunque selezione e non sapevo se giocare questo torneo. Entrato in late mi sono messo a monotablare col cellulare e sono partito con 16BB, dopo 10 minuti ho runnato e sono cresciuto fino a 100BB”.

Angelini continua nel racconto del torneo, arrivando fino al testa a testa conclusivo: “In heads up partivo 110 vs 40 contro UmReilNoRiver, forte reg brasiliano e sono stato sempre in vantaggio, 4 a 1 poi 5 a 1 ma poi sono sceso 3 a 1, mi ha pareggiato e quindi superato. Il colpo del sorpasso lui ha wrap, io over pair e flush draw, ha chiuso la scala ed è andato lui. L’ultimo spot abbiamo brokato AA75 con A e 5 fiori io vs J899 lui. Apre, 3betto e gioca. Al flop scendono 9-3-2 rainbow e faccio pot 16k lui tanka, shova e gioco. Penso di avere sempre la best hand e comunque sto bet-brokando. Lui gira il set con un 3 che fa full house al turn ma al river scende Asso che mi consegna l’anello in pratica. Lui rimane con 10x e chiudo la partita in due mani”.