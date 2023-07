Poker Online MTT 26 luglio 2023. Dopo aver vinto il NoS del lunedì, dennydenny91 si conferma anche il giorno dopo sbancando al Bounty Builder. Il Night on Stars del martedì va a Zibbibboshock98. Continuano anche le MicroMillions Series con TEAMPOKER79 che vince il Daily Splash.

Poker Online MTT 26 luglio 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo come sempre dal Afternoon on Stars con 256 iscritti e il migliore è Malagna10 che incassa €915 di prima moneta a cui aggiunge €956 di taglie dopo aver superato FPokerKK ed Albertoc0. Immancabile Alessandro “aleppp” Giannelli piazzato al 6° posto.

Il Bounty Builder si avvicina ai 20K di montepremi e a vincere è ancora dennydenny91, davvero on fire in questo periodo. Solo ieri vinceva il NoS, questa volta incassa €1.472+€1.920 al Bounty Builder dopo aver battuto Streetcardo.

Momento positivo anche per Zibbibboshock98 che porta a casa il Night on Stars che ha richiamato 343 giocatori per €30.870 di prizepool. Al vincitore vanno €2.359+€2.946.

MicroMillions: TEAMPOKER79 vince il Daily Splash

Vediamo come sempre i tre tornei più ricchi delle MicroMillions Series, iniziando dall’evento #69 Heatwave che con 2.712 iscritti arriva a €12.204 di montepremi e la vittoria da €725+€533 va a DERING6 su Toniraffa.

L’evento #72 Daily Splash è il più ricco di giornata con il suo montepremi da €40.185 e il migliore è TEAMPOKER79 che incassa €2.436+€1.786. Il runner up è INBILICO86 poi arriva joketyler a completare il podio.

Infine l’evento #75 Bounty Feast con €14.337 di Prize pool. Vittoria per Vmetaverso che incassa €934+€890 dopo aver superato S3scul1Vinc1 e Gibozza che completa il podio.

Poker Online MTT 26 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 113 entries per un montepremi complessivo di poco superiore ai 10K. La vittoria va a charlito90, e anche in questo caso, come nel torneo del pomeriggio, FPokerKK perde l’heads up finale e fa runner up. A completare il podio Chateaux87, piazzamenti per i regular Vop444 al 6° posto e di Alessio “AleAsto2” Astone dietro di lui.

Chiudiamo con un Need For Speed da soli 54 iscritti e il migliore è umby28101997 su Restagnis e EL-NICH-5. Piazzamento al 6° posto per Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.