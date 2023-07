Poker Online MTT 31 luglio 2023. Domenica finale per le MicroMillions su Pokerstars, e non manca lo spettacolo con il Main Event dove c’è mr.perons al comando mentre Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni vince l’High Roller ed è in corsa al domenicale di People’s Poker, il Sunday SUMMER. Vediamo tutti i risultati della domenica del poker online italiano.

Poker Online MTT 31 luglio 2023: domenicali, Main Event MicroMillions oltre i soliti tornei

Iniziamo da un torneo che solitamente non c’è in questo report, ma è lo speciale evento di Pokerstars, il MAIN EVENT MicroMillions, torneo che ha richiamato la bellezza di 7.679 giocatori che hanno prodotto un Prize pool da €172.777. In palio cè una prima moneta da €9.943, più le taglie. Per esempio il chipleader mr.perons ha già incassato più di €100 di taglie. Il final day riprenderà con 749 players left.

Lunedì sera su Pokerstars si completerà anche il Sunday Special che con 701 iscritti non ha superato il garantito da 75K. Al termine del day1 abbiamo 66 players left e al comando c’è un caldissimo MoChuisle7, che nelle ultime giornate si è piazzato spesso, anche alle MicroMillions, e che guarda tutti dall’alto con 423K, ad iniziare da Gigggi55, al secondo posto ma staccato con 378K. In top-10 attenzione a Gaza Sparta9.

Su iPoker come sempre c’è l’Explosive Sunday che con 424 entries non supera il garantito da 50K, ma le registrazioni tardive rimangono aperte fino ad inizio day2, un final day che riprenderà con almeno 113 giocatori e una bolla ancora lontana dallo scoppio (81 ITM, con una prima moneta da 4.875 euro a cui andranno aggiunti i bounty). Al comando del chipcount troviamo Kaki23, unico ampiamente sopra ai 300K.

10K in palio al Sunday SUMMER di People’s Poker Microgame, e 103 iscritti. Ne rimangono in corsa 36 al termine della prima giornata, ma solo 19 di loro andranno a premio. In palio una prima moneta da 2.418 euro. Il chipleader è PICFEL che stacca tutti con 229K, con la_zucca_rossa al 2° posto con 175K. Riprenderà dal 4° posto un temibile Gabriele “KingMAvE911” Re, ma c’è anche D4MM1L3CH1P5 scatenato al 7° posto, e di questo giocatore parleremo anche dopo, lungo questo report.

Poker Online MTT 31 luglio 2023: i primi tornei della domenica

Torniamo da Pokerstars e nel report della domenica apriamo sempre col Sunday Warm Up come primo torneo della programmazione regolare. 239 iscritti e il migliore è Tommasoliori che batte un altro regular molto attivo e in forma in questo periodo, dennydenny91.

Non supera i 20K garantiti il Sunday Slam con 429 iscritti e a trionfare è NoGamblingAdd che incassa €1.572 di prima moneta + €1.918 di taglie dopo aver battuto ilponcho1985 nel testa a testa finale. Completa il podio surini93, davanti ad altri regular come blz2412 e Simone “simopascu96” Pascucci. Chiude al 7° posto sapy000 che aveva già fatto 6° al Warm Up.

94 iscritti al Sunday High Roller, altro torneo che non riesce a superare il garantito da 25K in quest’ultima domenica di luglio. A trionfare per una bella cifra da €5.294, è comunque Giannibau1 che batte samantaarruzza e gabrielepat. Ai piedi del podio riconosciamo RenatoINT, Lelouch Vi e Nitr07, in fila dal 4° al 6° posto. Anche qui ennesima top-10 di sapy000.

MicroMillions: Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni vince l’High Roller

Non solo Main Event, vediamo anche gli altri tornei più interessanti delle MicroMillions Series di questa domenica, ed iniziamo dal primo in ordine di tempo, l’evento #106 HIGH ROLLER che ha richiamato 1.340 giocatori per un montepremi di €90.450 e una prima moneta da €5.668 che è stata vinta da Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che ritroviamo anche qui, dopo il buon day1 al domenicale di People’s Poker. Dedoni incassa anche €5.914 di taglie dopo aver battuto Auron.ita nel testa a testa finale, poi ritroviamo anche qui Nitr07 a completare il podio.

L’altro torneo degno di nota è l’evento #112 Final Shot che viene vinto da mondellof che aveva già chiuso al 7° posto del Sunday High Roller, e che in questo caso trionfa incassa €1.341+€1.107.

Poker Online MTT 31 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al Rollercoaster con 85 iscritti per €8.500 di monepremi garantito ed una prima moneta da €948 che finisce nelle tasche di Andrea “Andreacigna” Pini che incassa anche €1.004 di taglie dopo aver battuto roshi2000. Al 5° posto Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi, sfiora un altra top-10 sapy000 che chiude al 13° posto.

Una top-4 (la quarta domenicale) che arriva al Need For Speed per sapy000 che in questo caso chiude al 2° posto sui 68 entries, battuto solo da The_LEGEND_0002. Anche qui ritroviamo simopascu96 a completare il podio. Piazzamenti anche per Ettore “pro-fumato87” Esposito e anche qui c’è D4MM1L3CH1P5 al 8° posto, davanti a Domenico “scellone9477” Gala.



Facciamo un veloce passo indietro per chiudere col Sunday Super Sonic questa domenica. Al torneo hanno partecipato 308 giocatori che non sono bastati a superare il garantito da 6K. In palio una prima moneta da €1.072 che viene vinta da SuperSond che ha la meglio su pecorilli al testa a testa finale.