Poker Online MTT 8 agosto 2023. Dopo aver fatto 5° alla domenica, Fabio Peluso (in foto) si migliora al Heatwave della Summer Week che questa volta va a vincere. Successi anche per clarochesi, Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro e avfww. Su iPoker la spunta 78andrew88 mentre il domenicale di People’s viene vinto da psmich.

I finali dei domenicali iPoker e People’s Poker

Su iPoker l’Explosive Sunday ha chiuso i battenti con 537 iscritti in lotta per un garantito da €50.000. Alla fine a trionfare è stato 78andrew88 che si è messo in tasca una prima moneta da €4.059 alla quale ha aggiunto €4.972 di taglie mentre il runner up DANGEROUSs12 deve accontentarsi di 4.411 euro totali, poi c’è SVsofficegattino a completare il podio per 2.719 euro.

Su People’s Poker Microgame la spunta invece psmich che porta a casa la prima moneta da €2.418 del Sunday SUMMER, dopo aver superato skmizzi, secondo per 1.710 euro poi abbiamo TheYoungFish sul gradino basso del podio per 1.204 euro. Il chipleader del day1, andridan, chiude in 8° posizione.

I tornei Summer Week su Pokerstars

Aveva già sfiorato la vittoria domenicale nel primo evento della Summer Week di Pokerstars, l’Heatwave da 1.937 iscritti, che lo ha visto chiudere al 5° posto. Questo lunedì Fabio “backdoorAK” Peluso si migliora e lo vince l’evento #5 Heatwave su 1.209 entries per un montepremi complessivo arrivato a €32.643. Per Peluso ci sono €2.096+€1.787 mentre al 2° posto abbiamo P3G4H88.

Il torneo più ricco è l’evento #6 Monday Breeze con 613 iscritti per un prizepool superiore ai 55K e una prima moneta da €3.962 che viene vinta da clarochesi che aggiunge €3.810 di taglie. Altra bella prova di CINZIAVINCENZO che chiude al 2° posto per circa 5.500 euro complessivi. Piazzamenti anche per Swidam al 6° posto e Domenico “domenlan” Lando dietro di lui. C’è anche Daniele “bybabyby” Cuomo al 9° posto e TopDogg2.0 a completare la top-10.

Vittoria eccellente anche all’evento #7 Summer Stack con Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro che ha avuto la meglio su un field da 392 iscritti e ha incassato la prima moneta da €3.051 dopo aver battuto tommyria all’head up finale. Piazzamenti anche per Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio al 5° posto, ed Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi in 7° posizione.

Infine l’evento #8 Sunset che richiama 1.338 entries e viene vinto ad avfww per €1.498+€1.612. Si ferma in 2° posizione 10DICEMBRE2021 mentre a completare il podio troviamo richi2210.

Poker Online MTT 8 agosto 2023: i primi tornei della programmazione standard

La giornata su Pokerstars inizia come sempre con l’Afternoon on Stars che richiama 247 giocatori per poco più di 11K di prizepool. Prima moneta da €2.025 che viene portata a casa da VengoDentro. Da segnalare l’8° posto di Nicolò “WhyAlw4ysM3_” Serlenga.

505 iscritti al Bounty Builder che non supera il garantito da 25K. La vittoria va a Eltora96 che incassa €1.981+€1.620. Ai piedi del podio riconosciamo il regular LAFAL10 e al 9° posto c’è anche Riccardo “Overbet91” Bonelli.

Al Colossal Stack, che supera i 40K di montepremi grazie a 2.228 entries, è moroo91 ad esultare con una prima moneta che sfiora i 6 mila euro, dopo aver battuto NoKeppare nel testa a testa finale, poi c’è topino91 a completare il podio. Si rivede *F13RoM4N in 5° posizione.

Poker Online MTT 8 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte su Pokerstars

128 iscritti al Rollercoaster che raccoglie un Prize pool di €11.520 con una prima moneta da €1.032 che finisce nelle tasche di Mr_Qu4tR3F01L che aggiunge altre €1.210 di bounty.

La chiusura è sempre per il Need For Speed con soli 54 iscritti, ma a vincere è il regular oisselino che incassa la prima moneta da €1.783 dopo aver battuto rasky10 che aveva già fatto podio col 3° posto al Rollercoaster. Qui sul gradino basso del podio c’è betullame11, davanti alla solita schiera di regular con pro-fumato87, Il-Giuglia e nuovamente xJaNdRo27x, tra 4° e 6° posto.