Poker Online MTT 14 agosto 2023. Questa domenica si sono chiusi i tornei Summer Week su Pokerstars con la ricca vittoria di TankerFlat al Main Event. Da segnalare anche la vittoria di Alessandro “Deneb93” Pichierri (in foto) all’High Roller mentre nei domenicali ancora da concludere abbiamo Pocho89707 al comando dell’Explosive Sunday su iPoker e vincenardu0 al comando del Sunday SUMMER di People’s Poker.

Domenicali: Pocho89707 e vincenardu0 al comando su iPoker e People’s

Come sempre iniziamo dai tornei domenicali che si devono ancora concludere, con i final day programmati per il lunedì sera. Su iPoker si gioca come sempre l’Explosive Sunday che si ferma a soli 355 entries, quindi è previsto un overlay sui 40K garantiti, anche se le registrazioni tardive rimangono aperte fino ad inizio final day dove ritroveremo sicuramente 98 players left passati dalla giornata di ieri, con Pocho89707 in testa al chipcount dove troviamo anche Andrea “Andreacigna” Pini che imperversa anche su iPoker, e che riprenderà dal 6° posto la sua corsa verso i 3.960 euro della prima moneta (più le taglie).

Su People’s Poker Microgame si mette in luce vincenardu0 come chipleader al termine del day1 del Sunday SUMMER che ha visto 98 iscritti, con 36 che passano il taglio, ma la bolla deve ancora scoppiare visto che gli ITM a premio saranno 15, con una prima moneta da 2.435 euro.

Poker Online MTT 14 agosto 2023: Summer Week, il Main Event va a TankerFlat

E’ TankerFlat a fare il colpo della domenica nel torneo più ricco, il Summer Week Main Event che con 1.012 entries ha prodotto un montepremi da €113.850, con una prima moneta da €7.586 a cui TankerFlat aggiunge €9.061 di taglie dopo aver superato maxxcent nel testa a testa finale.

Vediamo anche gli altri tornei dell’ultima giornata di Summer Week su Pokerstars, come l’evento #29 Heatwave vinto da GavinoPaneVino per €1.697+€1.783 su spigolone81.

All’evento #32 Sunset Turbo la spunta invece BisbigliAA che ha la meglio su un Field da 916 iscritti, incassando €1.631+€2.129. Luca “sturbao” Sturba chiude in 8° posizione.

Poker Online MTT 14 agosto 2023: i primi tornei di Pokerstars

Anche la domenica si apre con l’Afternoon on Stars che richiama 231 giocatori per un montepremi superiore ai 10K. La vittoria va al regular LAFAL10 che incassa €1.708 dopo un deal con F.MARUCCO e torpedo49.

Passiamo al primo domenicale importante, il Sunday Warm Up che con altri 229 iscritti va sopra i 10K di garantito, e qui la vittoria se la merita va87 per €827+€1.029 mentre in 2° posizione si ferma un altro nickname noto, alegunz46, con VengoDentro che completa il podio.

Non va invece sopra i 30K garantiti il Sunday Evening con 570 iscritti e ad esultare per la vittoria è giuangi che incassa €3.640 dopo un deal con gabu9999 e DonRiver910.

Sotto il garantito da 25K anche il Sunday Blowout con 2.762 iscritti. La vittoria da €1.492+€852 va a A.B.C.C.2019 su LucaMousa.

Si arriva a €43.524 di montepremi per il Sunday Colossal Stack che richiama 2.418 giocatori. Prima moneta da €2.700 per piercristian che porta a casa altri €2.753 di taglie mentre per il runner up maxtm79 ci sono poco più di 3K complessivi di premio.

Poker Online MTT 14 agosto 2023: gli ultimi tornei della domenica

Sotto il garantito di 20K anche il Sunday Slam che viene vinto da The-savio03 che batte un Field di 389 iscritti e incassa €1.730+€1.510 dopo aver superato code94320. Completa il podio misterbet700 davanti ad altri nickname noti, edofatto e AA-GIANLU-AA. Piazzamenti anche per Rimini2022, Simone “simopascu96” Pascucci e WoG_/V_/WoG, in fila dal 7° al 9° posto.

Il Sunday High Roller richiama 104 giocatori in ballo per un Prize pool da €23.400. Il migliore è Alessandro “Deneb93” Pichierri che incassa €4.762 dopo un deal con LAFAL10 a cui non riesce la doppietta vincente dopo l’Afternoon on Stars.

Vittoria eccellente anche al Rollercoaster dove Davide “davidecalva” Calvaresi ha la meglio su un Field da 98 giocatori, e porta a casa €841+€1.493 dopo aver superato IwasRickyKaka90 e anche qui troviamo edofatto sul gradino basso del podio, davanti ad oisselino. Ritroviamo anche The-savio03 al 6° posto.

VengoDentro vince il Sunday Supersonic, riscattando il 3° posto al Warm Up, ed incassando altri €1.098 dopo aver superato Kobegio16 e un Field da 347 giocatori.

Chiudiamo col Need For Speed che è affare di tanywolf che incassa €696+€1.191 dopo aver battuto un Field di 71 iscritti. Si ferma al 2° posto betullame11, poi i soliti noti, come pro-fumato87 in 3° posizione, ma anche IwasRickyKaka90 che ritroviamo anche qui in 5° posizione.