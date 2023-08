Poker Online MTT 15 agosto 2023. Vediamo i risultati della notte di ferragosto che premia Life1s4Gamble che vince il domenicale di iPoker mentre su People’s Poker si è concluso il Sunday SUMMER vinto da LOFDSE. Su Pokerstars colpi vincenti per: MucKKingSs, PHARSIFAL.MD, Rob3rt_007, ELGUAD2010, MoChuisle7 e maalissssa.

I finali dei domenicali: su iPoker e People’s vincono

Iniziamo con l’Explosive Sunday di iPoker che alla fine ha chiuso con 409 entries, vicini ma non sopra ai 40K garantiti. La prima moneta da €3.556 va a Life1s4Gamble che incassa altre 2.864 di taglie dopo aver battuto il regular Andrea “Andreacigna” Pini, poi c’è fruitt3lla a completare il podio.

Si è concluso anche il Sunday SUMMER di People’s Poker Microgame che riprendeva con 36 players left ma una bolla ancora lontana dallo scoppio (15 ITM). Al termine di questa maratona è LOFDSE a trionfare e ad incassare la prima moneta da €2.435 su livornese728, runner up per €1.798, poi c’è il chipleader del day1, vincenardu0, che chiude al terzo posto incassando 1.294 euro.

Poker Online MTT 15 agosto 2023: i primi tornei del lunedì su Pokerstars

La settimana su Pokerstars si apre con la vittoria di viper292705 al Afternoon on Stars per €1.865 di prima moneta su MucKKingSs che porta a casa €1.399, completa il podio Biscialais per €1.050 di premio.

380 iscritti al Bounty Builder che arriva a €17.100 di montepremi. Il migliore è PHARSIFAL.MD che si merita la prima moneta da €1.284 alla quale aggiunge €1.900 di taglie. Piazzamenti per i regular Ste4L7H e M3ssiD10s al 6° e 7° posto; c’è anche oisselino in top-10.

Night on Stars per Rob3rt_007 che batte un field da 301 iscritti e porta a casa €4.233 dopo un deal con burgo11 che incassa poco meno. Top-10 per Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Poker Online MTT 15 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Il Colossal Stack, con 1.728 entries e un prize pool da €31.104, è il torneo più ricco della notte di ferragosto su Pokerstars, e viene vinto da ELGUAD2010. Anche qui abbiamo un deal con BL3SS3D91 e FavoLovo95. Per tutti e tre c’è un premio uguale di €3.383.

Il regular MoChuisle7 si mette in mostra in un bel Rollecoaster da 119 iscritti per un monreptemi che supera i 10K. Per il vincitore c’è un premio da €960+€1.487. Si ferma in 2° posizione Y4pol4rized e VamoSeniorita completa il podio davanti ad un trio di regular: Riccardo “CrazyRich85” Basso, Raffaele “raffa_N5” Francese e The-savio03 (che aveva trionfato alla domenica), in fila dal 4° al 6° posto.

MoChuisle7 ci riprova anche al Need For Speed che chiude la giornata con 61 iscritti, ma questa volta si ferma al 6° posto. A trionfare per una prima moneta da €1.789 è maalissssa che batte il regular Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni all’head up finale. Anche qui troviamo Il-Giuglia in top-10, ma il 10° posto non basta per andare a premio, con 9 ITM. I primi premi li portano a casa aleorsi98 proprio al 9° posto, e Fabrizio “asky16” Petroni in 8° posizione.